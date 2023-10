RTLZWEI

Hamburgs Amüsiermeile gewährt einen Blick hinter die Kulissen

Neue Folgen "Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" bei RTLZWEI

Bild-Infos

Download

München (ots)

Einblicke in den Alltag der Menschen auf dem Hamburger Kiez

Neue Geschichten mit Koberer Fabian Zahrt, Elbschlosskeller-Chef Daniel und Dragqueen Pamela Power

Ab Donnerstag, 05. Oktober 2023, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Es geht weiter für die Stars der RTLZWEI-Reportagereihe "Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez": Ab Donnerstag, dem 05. Oktober 2023, um 20.15 Uhr starten neue Folgen der Sozialreportage. Begleitet werden die bekannten Gesichter von Deutschlands sündigster Meile: Elbschlosskeller-Betreiber Daniel Schmidt, Koberer Fabian Zahrt, die Dragqueens Pamela Power und Vanity Trash und viele mehr.

Auf dem Kiez ist die Hölle los, Daniel hat im Elbschlosskeller alle Hände voll zu tun und kann seine Schichten in der Bar immer weniger mit dem Familienleben vereinen. Eine neue Tresenkraft soll her. Ex-Prostituierte Frances will im Keller anheuern und versucht Daniel von sich zu überzeugen. Wird sie den Job im legendären Elbschlosskeller bekommen?

Ex-Zuhälter Olaf ist genervt vom soliden Leben und will zurück auf den Kiez. Mit Kieztouren will er künftig sein Geld verdienen. Sein Alleinstellungsmerkmal: er will Touristen durch die berüchtigte Herbertstraße führen. Doch kann er auch die Prostituierten von seiner Idee überzeugen?

Pascal hat große Pläne. Als Dragqueen Pamela Power legt er in den Clubs von Olivia Jones als DJ auf und will mehr. Der 25-Jährige will mit einer eigenen Show in das Programm der Kult-Dragqueen aufgenommen werden. Schafft er es die Hürde zu meistern?

Gogo-Tänzerin Marie ist ständig geplagt von Panikattacken. Ihr letzter Ausweg: eine Therapie. Die 30-Jährige will ihre Kindheit aufarbeiten. Wird es ihr gelingen, die Angst zu besiegen?

"Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" wird von Story House Productions GmbH produziert.

Neue Folgen ab 05. Oktober 2023, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI. Die Sendungen sind nach der Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar.

Über "Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez":

"Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" begegnet Protagonisten auf Augenhöhe. Die Dokumentation blickt hinter die Kulissen der Amüsiermeile und gibt einen Einblick in den Alltag der Menschen, die dort leben und arbeiten. Was sind ihre Träume, Hoffnungen und Sehnsüchte?

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell