TV-Tipp: "Herr Glööckler sucht das Glück" - Alles über Trennung, Dating und sein neues Domizil ab 12. Juli bei RTLZWEI

Anmoderationsvorschlag: Extravagant, ikonisch und vor allem pompöös: Klar, die Rede ist von keinem geringeren als Kult-Designer Harald Glööckler. Doch hinter der seit Jahrzehnten aufgebauten glamourösen Fassade, die alle kennen, steckt eigentlich viel mehr. Nämlich ein Mensch mit Ecken und Kanten und einer extra großen Persönlichkeit. Und genau die dürfen wir nun näher kennenlernen. In der 6-teiligen Doku "Herr Glööckler sucht das Glück" gibt er einen Einblick in sein Leben, sein neues Domizil und die Trennung nach 35 gemeinsamen Jahren von seinem Mann. Mehr dazu erzählt er uns jetzt selbst. Herr Glööckler, ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen!

Begrüßung: "Vielen Dank, ich freue mich auch!"

1. Herr Glööckler, wie ungewohnt war es, wirklich die ganze Zeit von Kameras begleitet zu werden für Ihre neue Doku?

O-Ton 1 (Harald Glööckler, 48 Sek.): "Dazu muss man bereit sein. Denn man hat ja dann auch immer jemand um sich rum, der einen begleitet - ich möchte jetzt nicht sagen: schnüffelt und den Kopf im Wäschepuff hat - aber auch das, ja! Und da muss man dann auch dazu bereit sein, diese Nähe zuzulassen und das war ich und wir haben wunderbare Dinge gedreht, wunderbare Folgen gedreht. Aufregend, spannend, auch sehr privat, sehr intim. Aber auch mit Hollywood- Stars und in der Welt unterwegs. Also, sehr, sehr schön, sehr aufregend. Und ich habe eine große Veränderung begonnen - also nicht nur an mir, sondern in meinem Leben und diese Veränderung, diesen Weg, der nicht einfach war, können und dürfen die Zuschauerinnen und Zuschauer mitgehen und erleben, ja, die Verwirklichung meines neuen Lebens oder wie aus der Raupe wieder ein Schmetterling wird - wie man so schön sagt, ja."

2. Grund für die große Veränderung, war ja die Trennung von ihrem Mann nach einer wirklich langen Partnerschaft. Wie schwierig war das für Sie?

O-Ton 2 (Harald Glööckler, 49 Sek.): "Nach 35 Jahren oder über 35 Jahren sich trennen von einem Partner ist natürlich eine sehr schwierige Angelegenheit und das Trennungsjahr war deshalb auch sehr emotional und aufregend, weil man sich dann in dem Jahr auch noch mal Gedanken macht: Löse ich die Partnerschaft nun wirklich auf oder nicht und man muss sich auch erstmal wiederfinden. Man muss sich vorstellen, man ist längere Zeit unglücklich in einer Beziehung, wofür man aber auch selbst Verantwortung trägt, jeder ist selbst für sich verantwortlich und für sein Glück. Und wenn man nicht mehr glücklich ist, muss man was ändern, kann nicht erwarten, dass andere das ändern. Und bei mir war es dann quasi so, dass ich mich auch ein Stück weit in dieser Beziehung, in der ich am Ende auch unglücklich war, verloren habe. Und dann muss man sich wiederfinden und das ist wie, wenn so Fragmente zurückkommen und so man langsam wieder zu der Person wird, die man eigentlich ist oder war oder sein sollte."

3. Jetzt können Sie wieder ohne schlechtes Gewissen flirten und vor allem auf Dates gehen! Was müssen die Männer mitbringen, um bei Ihnen zu punkten?

O-Ton 3 (Harald Glööckler, 31 Sek.): "Schadet nicht, wenn sie gut aussehen, gutes Benehmen, charmant sind. Wenn sie Geld haben, kann man es Ihnen auch nicht zum Vorwurf machen, ja. Das ist jetzt nicht die Grundvoraussetzung, aber ich denke immer, es ist ganz gut, wenn man so auf einem Level bleibt. Und, ja, sie müssen einfach auch ein bisschen eloquent sein und sich für Dinge interessieren, man muss sich unterhalten können. Es ist toll, wenn man jemand trifft und der sieht gut aus, aber wenn er sich jetzt halt gar nicht zu benehmen weiß, nicht weiß wie man mit Messer und Gabel umgeht und keinen Satz gerade reden kann - ist auch schwierig, ja!"

4. Zu Ihrem neuen Leben gehört ja auch ein neues Zuhause: Wie sieht Ihr neues Domizil aus?

O-Ton 4 (Harald Glööckler, 27 Sek.): "Ja, das neue Domizil ist ja fast das alte Domizil. Also, es ist im selben Haus, nur ein anderes Apartment. Und zuerst war es so bisschen New York Style eingerichtet: Cool, elegant, lässig, aber das hat sich dann auch schnell gehabt, ja. Und jetzt ist es so, dass man in ein Penthouse fährt, eine Türe aufgeht und man in einem römischen Palast steht. Also es ist sehr opulent, sehr pompös - dass, was man eigentlich von mir erwartet und - ja - üppich und schön."

5. Was lieben Sie an Ihrem neuen Zuhause am meisten?

O-Ton 5 (Harald Glööckler, 25 Sek.): "Ich liebe alles an meinem neuen zu Hause. Es ist einfach eine tolle Atmosphäre, ich habe wunderbare Terrassen, es ist komplett alles schön und angenehm, aber am liebsten halte ich mich im Bett auf, ja, weil wenn ich mal zu Hause bin, dann bin ich sehr gerne im Bett, mein süßer, kleiner Hund kann da auch schön schlafen, der chillt dann und dann fahre ich den Servierwagen ans Bett. Ich plaudere da aus dem Nähkästchen: Es gibt in einer Folge eine Pyjama Party im Bett, ja."

6. Die Pyjama Party war ja nicht die einzige Party, es gab ja auch eine feucht-fröhliche Einweihungsparty: Welche Party war besser?

O-Ton 6 (Harald Glööckler, 20 Sek.): "Naja, also bei der Einweihungsparty waren mehr Gäste, bei der Pyjama Party waren alle im Pyjama, das ist auch schön. Champagner gab es in beiden Fällen. Bei der Einweihungsparty war ein Countertenor, der gesungen hat. Und bei der Pyjama Party ein Stripper, der gestrippt hat. Also, jetzt können Sie entscheiden, ob Sie lieber was vorgesungen haben wollen oder lieber gestrippt, ja."

Abmoderationsvorschlag: Neugierig geworden? Die neue 6-teilige Doku "Herr Glööckler sucht das Glück" gibt es ab sofort (12. Juli) immer mittwochs um 21:15 Uhr bei RTLZWEI.

