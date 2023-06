RTLZWEI

Die zweite Woche für die neue Staffel

"Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca"

München (ots)

Daniela und Lucas beim Flamenco-Tanz und im Tonstudio

Familienzeit bei Rollschuh-Action und Beautytag mit Mutter Iris und Töchterchen Sophia

Am 28. Juni eine neue Doppelfolge, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Daniela, Lucas und Sophia laden ein, in eine neue Woche voller Musik, Action und Familienzeit! Neben einer feurigen Flamenco-Tanzstunde erwartet die Familie Katzenberger/Cordalis eine wackelige Rollschuhfahrt mit Töchterchen Sophia als persönlichen Coach. Außerdem geht es auf nach Deutschland: Das Einsingen von Danielas erstem eigenen Song steht an! Was die Familie sonst noch alles erlebt und wieso Daniela und Mutter Iris plötzlich ganz nervös werden, gibt es heute, am 28. Juni 2023 um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI zu sehen.

Für Langeweile ist keine Zeit! Daniela gibt mal wieder ihr Bestes, um ihren Mann auf Trapp zu halten. So hat sie kurzerhand für sich und Lucas einen Flamenco-Kurs gebucht. Seit ihrer pinken Geburtstagsparty ist die Blondine hin und weg von dem spanischen Tanz. Es wird Zeit, selbst einmal das Tanzbein zu schwingen! Während Lucas anfangs sichtlich Probleme mit dem ernsten Tanz hat, ist Daniela ganz in ihrem Element. Super spaßig, aber auch super anstrengend. Lange erholen können sich die beiden nicht, denn es geht zurück nach Deutschland zu einem sehr wichtigen Termin: Das Einsingen von Danielas erster eigener Single "So bin ich und so bleib ich" steht an. Ob hier wohl alles glatt läuft?

Bald muss Lucas seine beiden Mädels aus beruflichen Gründen für einige Tage verlassen. Nun gilt es, jede verbleibende Minute miteinander zu genießen. Obwohl sich Daniela zu einer richtigen Couchpotato entwickelt hat, begleitet sie zugunsten der Familienzeit Töchterchen Sophia und Lucas beim Rollschuhfahren. Leider klappt es trotz schicker Rollschuhe mit dem Fahren noch überhaupt nicht, doch Sophia entpuppt sich als sehr gute Lehrerin. Während Lucas Abwesenheit geht es für Dani, ihre Mutter Iris und Sophia auf einen Drei-Generationen-Mädels-Tripp nach Deutschland. Neben einem Beautytag lassen Dani und Iris tief in ihre Seele blicken... Welche Geschichten hier hervorgerufen werden, wird sich zeigen.

Produziert wird die Doku-Soap von der Endemol Shine Germany.

"Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca", immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei RTL+ verfügbar. Alle Folgen der neuen Staffel sendet RTLZWEI komplett barrierefrei mit Audiodeskription und Untertiteln.

Über "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca"

Die Doku-Soap begleitet das bunte Leben von Familie Katzenberger/Cordalis auf Mallorca und gibt hautnahe Einblicke in den Alltag des Promi-Paars. Dabei stellen sich Daniela und Lucas allen Herausforderungen die es in Fragen der Kindererziehung, bei Familienunstimmigkeiten oder stressigen Job-Phasen zu meistern gilt.

