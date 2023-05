RTLZWEI

"Unbeschreiblich": Die neue Sommer-Single von Bernd Kieckhäben

München (ots)

Sommerliche Vibes von "KDRS"-Kandidat Bernd Kieckhäben

Pop-Nummer mit Urlaubsflair

Die neue Single "Unbeschreiblich" ist ab Freitag, 12. Mai 2023, erhältlich

Lasst uns den Sommer beginnen! Bernd Kieckhäben, Kandidat in der laufenden Staffel "Kampf der Realitystars", veröffentlicht bei El Cartel Music seinen neuen Song "Unbeschreiblich". Was braucht es mehr als einen richtig schönen Sommer-Sound mit gutem Vibe, Sexyness und Salsa-Klängen? Mit der rhythmischen Pop-Nummer sorgt Bernd Kieckhäben für puren Urlaubsflair. "Unbeschreiblich" erscheint bei EL CARTEL MUSIC am Freitag, 12. Mai, im Vertrieb von Universal Music.

Format trifft auf Musik - Bernd Kieckhäben ist aktuell in der vierten Staffel "Kampf der Realitystars" bei RTLZWEI zu sehen und veröffentlicht am 12. Mai 2023 seine neue Sommersingle "Unbeschreiblich". Wir alle kennen das Gefühl von heißen Urlaubstagen: Eine salzige Meeresbrise liegt in der Luft, ein leckerer Cocktail in der Hand und ein einzigartiger Vibe entsteht. Diese Gefühle greift der Sommer-Hit "Unbeschreiblich" auf.

Schon als kleinen Jungen zog es Bernd Kieckhäben immer vor Publikum. Die heimische Bühne tauschte er 2009 gegen das große Studio bei "DSDS". Es folgten ausverkaufte Konzerttouren, die ersten eigenen Singles und Auftritte wie bei The Dome, BRAVO TV und VIVA VIVASION. Nach seinem Comeback 2020 veröffentlichte er das Album "Alles auf Anfang", mit dem er Platz 13 der iTunes-Charts belegte und 2022 zwei ausverkaufte Konzerte spielte.

Jetzt geht es weiter: Bernd Kieckhäben zeigt sich von einer bislang unbekannten Seite! Bernd dazu:"Songs zu schreiben ist meine Leidenschaft, allerdings hat es mir bei diesem Song besonders viel Freude bereitet, denn mein südländisches Feuer war dabei am Brennen. Diese Seite habt ihr so bei mir noch nicht gehört und gesehen."

Seine "Kampf der Realitystars"-Kollegen Matthias Mangiapane und Serkan Yavuz waren beim Musikvideodreh auf Mallorca mit vor Ort und durften bereits die unverwechselbare Stimmung auffangen. Lasst euch auch von dem neuen Sommer-Hit mit in den Bann ziehen und stimmt gemeinsam mit der neuen Single "Unbeschreiblich" den Sommer ein.

Der neue Song "Unbeschreiblich" von Bernd Kieckhäben erscheint am 12. Mai 2023 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb von Universal Music.

