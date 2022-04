Messe Berlin GmbH

DMEA - Connecting Digital Health eröffnet mit 500 Ausstellern und hochkarätigen Speakern

Berlin (ots)

DMEA-Opening mit Bundesgesundheitsminister Prof. Dr. Karl Lauterbach

Keynotes, u.a. von Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger und dem israelischen Gesundheitsminister Nitzan Horowitz

DMEA findet mit über 500 Ausstellern wieder in Präsenz statt

Was plant die neue Bundesregierung in Sachen Digitalisierung des Gesundheitswesens? Wie sind die ersten Erfahrungen der Ärztinnen und Ärzte bei der Einführung des eRezeptes? Was können wir von Israel im Hinblick auf Digital Health und Einsatz von Künstlicher Intelligenz lernen? Fragen wie diesen geht die DMEA - Connecting Digital Health vom 26. bis 28. April nach. Zwei Jahre fand Europas wichtigstes Event in Sachen Health IT ausschließlich digital statt. Nun bringt die DMEA zum ersten Mal wieder alle diejenigen auf dem Berliner Messegelände zusammen, die die Digitalisierung des Gesundheitswesens vorantreiben wollen.

Gerrit Schick, Vorstandvorsitzender, Bundesverband Gesundheits-IT - bvitg e. V., Veranstalter der DMEA:

"Die vielen Vorteile der Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung wurden in den vergangenen Monaten deutlich spürbar. Genauso erkennbar waren die weiteren Potentiale, die es mit guter Digitalisierung für Leistungserbringer und Patienten weiter zu erschließen gilt. Die DMEA bietet den Raum, sich über die Umsetzung des KHZG genauso auszutauschen, wie über die Planungen zur TI 2.0 und den Chancen des ePA-Opt-Out. Wir freuen uns darauf, den Stand der Dinge sowie die besten Ansätze für die Zukunft wieder in persönlichen Präsenzgesprächen diskutieren zu können."

Martin Ecknig, Vorsitzender der Geschäftsführung, Messe Berlin: "Zwei Jahre Pandemie haben nochmal deutlich gemacht, wie wichtig die Digitalisierung im Gesundheitswesen ist. Sie haben uns aber auch gezeigt, dass eine erfolgreiche Digitalisierung den persönlichen Austausch hierzu unbedingt benötigt. Daher freue ich mich besonders, dass die DMEA in diesem Jahr wieder in Präsenz hier bei uns auf dem Berliner Messegelände stattfinden kann. Mehr als 500 Aussteller in vier Hallen - damit liegen wir fast wieder auf Vor-Corona-Niveau - und rund 300 Speakerinnen und Speaker."

DMEA-Kongress mit breitem Themenspektrum

Am ersten Messetag hat sich Bundesgesundheitsminister

und Schirmherr Prof. Dr. Karl Lauterbach mit einer Keynote angekündigt. Ebenfalls mit einer Keynote vertreten sind der israelischen Gesundheitsminister Nitzan Horowitz sowie die Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Insgesamt geben rund 300 Speakerinnen und Speaker praxisnahe Einblicke in die Themen der Branche - von ePA, eRezept und DiGA über Datenschutz und IT-Sicherheit bis hin zu Digital Patient Empowerment.

Aussteller präsentieren Health IT-Lösungen in vier Hallen

Im Messebereich präsentieren rund 500 Austeller ihre Innovationen - vom Start-up bis hin zum Marktführer. Dabei geht es beispielsweise um datengestützte Chirurgie mit KI, digitale OPs, Patientenportale, Praxissoftware und digitale Notaufnahmen. Einen Überblick über die Produkte und Dienstleistungen, die auf der DMEA präsentiert werden, geben die DMEA-Highlights.

Nachwuchsprogramm auf der DMEA

Ob Meet2Match für Berufseinsteiger, geführte Karriererundgänge oder der DMEA-Nachwuchspreis für Hochschulabsolventen - die DMEA bietet ein umfangreiches Nachwuchs-Programm, um Studierende und Young Professionals mit den Unternehmen zusammenzubringen.

Original-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell