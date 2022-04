Messe Berlin GmbH

Internationale Grüne Woche 2023: Nachhaltigkeit im Fokus

Die Internationale Grüne Woche (IGW) präsentiert 2023 die neue Themenwelt grünerleben

Berlin (ots)

Zur Internationalen Grünen Woche, die vom 20. bis 29. Januar 2023 stattfindet, präsentiert die Messe Berlin die neue Themenwelt 'grünerleben'. Das neue Segment ist eine Weiterentwicklung des Konzepts für die Live-Veranstaltung.

Das Ringen um eine nachhaltige Entwicklung ist in den vergangenen Jahren immer mehr ins Zentrum der gesellschaftlichen Debatten gerückt. Die UN-Agenda 2030 zeigt deutlich, dass sich sowohl das Konsumverhalten der Menschen als auch die Produktionstechniken wandeln müssen. "Die Internationale Grüne Woche wird diesen Wandel begleiten und Raum geben für den notwendigen gesellschaftlichen Diskurs", sagt IGW-Projektleiter Lars Jaeger.

Bei der IGW haben 'grüne' Themen eine lange Tradition. "Die Frage, wie wir in Zukunft besser und nachhaltiger zusammenleben können, rückte bei den vergangenen Veranstaltungen immer mehr in den Vordergrund. Mit grünerleben gibt die IGW dem Diskurs ein eigenes Forum", so Jaeger. Dreh- und Angelpunkt der Themenwelt bilden Aussteller, Verbände, Institutionen, NGO's und andere mit Informationen und Fachwissen rund um nachhaltiges Leben.

Bewerbungsfrist für Aussteller läuft

Die Anmeldefrist für Standbewerbungen für die Internationale Grüne Woche ist jetzt gestartet und läuft noch bis zum 5. August 2022.

Im Januar 2023 wird die Messe Berlin die Internationale Grüne Woche als Live-Event auf dem Berliner Messegelände ausrichten. Die Planungen dazu sind bereits angelaufen. Ideelle Träger der IGW sind der Deutsche Bauernverband (DBV) und die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE).

