ITB Berlin NOW: Neue Strategien für internationalen Medizintourismus und Impulse für Wellness Tourism

Segment Medical Tourism mit internationalen Anbietern rund um medizinisch begründete Reisen - Preisverleihung des ITB Medical Tourism Awards - Trends im Medical Tourism bei der ITB Berlin NOW Convention - Expertsforum Wellness als digitaler Bestandteil des Kongresses gibt globalen Marktüberblick - Das gesamte Programm ist online unter itb.com/now/program einsehbar

Der hohe Stellenwert körperlicher als auch mentaler Gesundheit ist während der Corona-Pandemie in besonderem Maße zu Tage getreten. Mit dem Segment Medical Tourism widmet sich die digitale ITB Berlin NOW vom 9. bis 12. März 2021 einem Markt mit großem Wachstumspotential. Im virtuellen Medical Tourism Segment kommen medizinische Anbieter wie Krankenhäuser und Kliniken sowie Hotels und Reiseveranstalter zusammen, um neue Produkte und Dienstleistungen für medizinisch motivierte Reisen vorzustellen. Die Auswirkungen der Corona-Krise sowie Ausblicke in die Zukunft des Medical Tourism-Segment werden während der ITB Berlin NOW Convention erörtert. Der größte Think Tank der globalen Reiseindustrie beschäftigt sich darüber hinaus ebenfalls mit neuen Trends und Entwicklungen im Wellness-Markt.

Mit der offiziellen Eröffnung des Medical Tourism Cafés am Dienstag, 9. März 2021, um 12.30 Uhr durch Rika Jean-Francois, Commissioner of Corporate Social Responsibility und Medical Tourism Verantwortliche der ITB Berlin, und Thomas Bömkes, Medical Tourism Advisor ITB Berlin, Diversity Tourism GmbH, fällt der Startschuss für die zahlreichen Aktivitäten rund um medizinisch begründete Reisen auf ITB Berlin NOW.

Den Auftakt macht von 13- 13.30 Uhr Katalonien Tourismus mit einer Präsentation zum Thema "Barcelona Medical Destination and Covid 19". Hier sprechen Esther Orriols, Brand Manager, Barcelona Medical Destination, Catalan Tourist Board, Dr. Marco Panichi, Medical Director of the Institute of Advanced Oncology, Atrys-IMOR, Dr. Antoni Arias, Director Internacional Services, Hospital Sant Joan de Déu, Marta Fernández, Head of Internationalization and Project's Manager, barnaclinic+ über aktuelle Angebote zu Medical Tourismus in Barcelona.

Anschließend sind alle Medienvertreter zum Medical Media Get Together von 13.30 - 14.30 Uhr im Medical Tourism Café herzlich eingeladen, um mit den anwesenden Medical Tourism Anbietern und Einkäufern ins Gespräch zu kommen.

Im virtuellen Medical Tourism Café kommen Experten und Leistungsträger zusammen, um zu netzwerken und sich über aktuelle Themen auszutauschen. Tägliche Buyer-Sessions bieten Einkäufern ideale Chancen für den nächsten Geschäftsabschluss in diesem Segment. Neben dem ITB Medical Meeting Corner präsentieren sich auch die Evex Hospitals mit 19 Kliniken in Georgien in einem eigenen Meeting Corner. Aber auch die European Historic Thermal Towns und die Great Spas of Europe sind jeweils mit einem eigenen Networking Meeting Corner vertreten.Der ITB Berlin NOW Partner Health Tourism Industry (HTI), etabliert einen Medical Buyer Meeting Corner, bei dem täglich Buyer und Anbieter zu verschiedenen Terminen anwesend sein werden. Dort sind Vertreter und Anbieter zu den unterschiedlichsten, medizinischen Märkten anzutreffen. Das Angebot richtet sich besonders an Interessenten für Medizintourismus in Deutschland, Russland, China, Türkei, Kroatien, Ukraine, Finnland, Italien, Portugal, USA, Kuwait, Qatar, Iran, UAE und Israel. Ein Meeting Corner mit Informationen zum EU Fundraising im Medical Tourism rundet das Angebot ab. Alle Termine hierzu werden zum Download auf der Medical Tourism Seite zur Verfügung stehen sowie im Medical Tourism Programm von ITB Berlin NOW 2021 zusammengefasst.

Auch die ITB Berlin NOW Convention widmet dem Medical Tourism Markt am Mittwoch, 10. März 2021 von 13 - 16 Uhr, ebenfalls Raum für Diskussionen, Vorträge und Präsentationen. Während der Eröffnungsveranstaltung begrüßen Istvan Ujhelyi, Member of the European Parliament, Vice-Chair of the Transport & Tourism Committee & Member of the Environment & Public Health Committee, sowie Zdravko Pocivalsek, Deputy Prime Minister of Slovenia, Minister of Economic Development & Technology die Teilnehmer mit einer Grußbotschaft.

Im Anschluss präsentiert Nejc Jus, Economic Research Manager des World Travel & Tourism Council, WTTC, aktuelle Marktzahlen im Bereich Medical Tourism und Claudia Wagner, Managing Director FIT Reisen, erläutert in einem Interview die aktuelle Diskussion um das Angebot von Reisen mit Corona-Impfungen und Reisen mit einem Corona- Impfpass.

Im Anschluss hieran diskutieren im HTI Roundtable mit Leila Kresic-Juric, Managing Director, HTI Partner Ltd., die Panel Teilnehmer Christian Fadi El-Khouri, Managing Partner MESC International Patient Service, Deutschland, Sherif Hassan, CEO & Founder Tripsetc Travel Company, USA, Ivana Kolar, CEO Julius Rose, Kroatien & Slowenien und Sandeep Vohra, Chief Executive Technology Investments, Roseview Investment & Advisors, UAE, die aktuellsten Trends und Entwicklungen im Bereich Medical Tourism.

In einem Vortrag gibt Tom Dedek, EU-Fundraiser Diversity Tourism GmbH, einen Überblick, wie Anbieter von medizinischen Reisen von speziellen und aktuellen Corona-Förderprogrammen der Europäischen Union profitieren können.

Neue Ideen zur Erholung nach der Krise

Um die Nebenwirkungen einer Corona-Infektion für Patienten zu mindern, haben viele Anbieter neue Erholungskonzepte in medizinischen Thermalbädern und Luftkurorten entwickelt. Csilla Mezösi, Secretary General der European Spas Association - ESPA stellt einige Ansätze dieser Rehabilitationsprogramme hierzu in einer Diskussionsrunde mit Univ. Doz. Dr. Friedhart Raschke, Staatsbad Norderney GmbH, Claude-Eugene Bouvier, Secretary General CNETh - Conseil National des Etablissements Thermaux, Frankreich und Mike Wallace, Medical Spa & Wellness Expert vor.

Für einen neuen Ansatz im Medizintourismus, der innovative Technologien und Sicherheitsanforderungen umfasst, plädiert Dr. Anna Bialk-Wolf vom Institute of Research and Development of Medical Tourism, Polen.

Den Abschluss des Tages bildet die erste Verleihung des ITB Medical Tourism Award, powered by HTI, der an einen Anbieter oder eine Destinationen, die sich herausragend für die Förderung des Medizintourismus einsetzen, verliehen wird. Der Preisträger wird live von der diesjährigen Jury aus Partnern von HTI, ESPA und der ITB Berlin bekannt gegeben.

Wellness Tourismus: Expertsforum Wellness gibt globalen Marktüberblick

In die Welt der Wellness tauchen indessen Teilnehmer während des mittlerweile 16ten "ITB-Expertsforum Wellness" diesmal im Rahmen der ITB Berlin NOW Convention am Freitag, 12. März 2021, ein. Wie Mental Wellness zum Wohlbefinden beitragen kann, erklärt Diana Sicher-Fritsch, Inhaberin des Mental-Spa Resorts Fritsch in Österreich. Danach geben Experten in drei Keynotes einen aktuellen Überblick zur Tourismussituation in den Wellness-Destinationen rund um den Globus und wagen eine Prognose, wie sich der Wellness-Markt in den kommenden Monaten angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie entwickeln wird. Dr. Làszló Puczkó, CEO & Co-Founder Health Tourism Worldwide, nimmt dabei den europäischen Markt unter die Lupe, Elaine Okeke-Martin, President Spa & Wellness Association of Africa, widmet sich den Entwicklungen in Afrika und Samantha Dunn, Managing Director DSM Destination Spa Management, spricht über Spa und Wellness in Asien.

Wie Ayurveda als Umsatzbringer in der Post-Covid-19-Ära wirken kann, erklärt Dr. Asoka Hettigoda, Managing Partner Siddhalepa Ayurveda Resorts & Spas. Die Wellness-Trends 2021 im deutschsprachigen Markt geben Michael Altewischer, Managing Partner Wellness-Hotels & Resorts, Roland Fricke, Managing Partner beauty24, und Wibke Metzger, Press Officer Wellness-Hotels & Resorts, in einer Panel-Diskussion preis. Welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf die Entwicklung von Wellness-Immobilien hat, beleuchtet Ingo Schweder, CEO & Co-Founder GOCO Hospitality.

Das gesamte Programm der ITB Berlin NOW Convention mit den jeweiligen Sessions zu Medical Tourism sowie Wellness ist online hier abrufbar. Weitere Informationen zur Teilnahme für ITB Berlin NOW und Tickets sind hier erhältlich.

Über ITB Berlin NOW und die ITB Berlin NOW Convention

ITB Berlin NOW 2021 findet von Dienstag bis Freitag, 9. bis 12. März, ausschließlich für Fachpublikum und rein digital statt. Die ITB Berlin ist die führende Messe der weltweiten Reiseindustrie. Im Rahmen der virtuell stattfindenden ITB Berlin NOW findet auch die ITB Berlin NOW Convention, der größte Fachkongress der Branche, digital statt. Die World Tourism Cities Federation (WTCF) ist Co-Host, Mascontour Track Sponsor beim ITB Future Track, Google und Lufthansa sind Track Sponsoren beim ITB Marketing & Distribution Track, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) ist ITB Sustainability Track Partner, die SIO AG ist Track Sponsor der eTravel DATA TALKS und Studiosus ist Session Sponsor. Der Eintritt zur ITB Berlin NOW Convention ist für Medien, Fachbesucher und Aussteller im Ticket inbegriffen. Mehr Informationen sind zu finden unter www.itb.com/now und im ITB Social Media Newsroom.

