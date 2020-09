Sky Deutschland

Diese Gewinnerprogramme der Primetime Emmy Awards gibt es bei Sky

Unterföhring

- 11 Emmy Awards für "Watchmen" - 7 Emmy Awards für "Succession" - HBO mit 30 Auszeichnungen erfolgreichster Sender - alle Serien exklusiv auf Sky - Wiederholung der virtuellen Preisverleihung heute um 20.15 Uhr auf TNT Serie

In der Nacht zu Montag wurden in Los Angeles die Gewinner der Primetime Emmy Awards bekannt gegeben. läuft. Moderiert wird die Show von Jimmy Kimmel. Die vollständige Zeremonie wird heute Abend, Montag, 21. September, um 20.15 Uhr wiederholt.

Die nominierten Serien auf Sky im Überblick:

"Watchmen", derzeit auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf

26 Nominierungen, 11 Auszeichnungen

Auszeichnungen:

- - Beste Miniserie - - Regina King, beste Hauptdarstellerin einer Miniserie - - Bestes Drehbuch einer Miniserie, Damon Lindelof, Cord Jefferson - - Yahya Abdul-Mateen II, beste Nebendarstellerin einer Miniserie - - Gregory Middleton, beste Kamera Miniserie (This Extraordinary Being) - - Sharen Davis, Valerie Zielonka, beste Fantasy-Sci-Fi-Kostüme (It's Summer And - We're Running Out Of Ice) - - Henk Van Eeghen, bester Schnitt (Single-Camera, Episode A God Walks Into - Abar) - - Dougls Axtell, Joe Deangelis, Chris Carpenter, bester Ton-Mix (This Extraordinary - Being) - - Trent Reznor, Atticus Ross, bester Score (It's Summer And We're Running Out Of - Ice) - - Bester Tonschnitt - - Bestes Casting

Weitere Nominierungen:

- - Bester Hauptdarsteller einer Miniserie, Jeremy Irons - - Beste Nebendarstellerin einer Miniserie, Jean Smart - - Bester Nebendarsteller einer Miniserie, Louis Gossett Jr. - - Bester Nebendarsteller einer Miniserie, Jovan Adepo - - Bestes Produktionsdesign - - Beste Kamera, Xavier Grobet - - Beste Regie, Nicole Kassell - - Beste Regie, Steph Green - - Beste Regie, Stephen Williams - - Bester Schnitt, David Eisenberg - - Bester Schnitt, Anna Hauger - - Bester Vorspann - - Beste Musikkomposition - - Beste Musik und Lyrics, Trent Raznor, Atticus Ross - - Beste Music Supervision, Liza Richardson - - Beste Spezialeffekte

"Succession", derzeit auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf

18 Nominierungen, 7 Gewinner

Auszeichnungen:

- - Beste Dramaserie - - Bill Henry, Venya Bruk, bester Schnitt (Single-Camera, Episode This Is Not For - Tears) - - Bestes Casting einer Dramaserie - - Jeremy Strong, bester Hauptdarsteller einer Dramaserie - - Jesse Armstrong , bestes Drehbuch - - Andrij Parekh, beste Regie - - Cherry Jones, bester Gaststar in einer Miniserie

Weitere Nominierungen:

- - Bester Hauptdarsteller einer Dramaserie, Brian Cox - - Beste Nebendarstellerin einer Dramaserie, Sarah Snook - - Bester Nebendarsteller Nicholas Braun - - Bester Nebendarsteller einer Dramaserie, Kieran Culkin - - Bester Nebendarsteller einer Dramaserie, Matthew Macfadyen - - Beste Regie, Mark Mylod - - Bester Bildschnitt, Ken Eluto (Single Camera) - - Beste Musikomposition, Nicholas Britell - - Bester Gaststar in einer Miniserie, James Cromwell - - Bester Gaststar in einer Miniserie, Harriet Walter - - Bestes Produktionsdesign

"I Know This Much Is True", seit 14.9.2020 auf Sky Atlantic sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf

1 Auszeichnung:

- - Mark Ruffalo, bester Hauptdarsteller einer Miniserie

"Euphoria", derzeit auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf

6 Nominierungen, 3 Auszeichnungen:

- - Zendaya, bester Hauptdarstellerin einer Dramaserie - - Labyrinth, beste Musik und Lyrics (And Salt The Earth Behind You, Song Title: All - For Us) - - Bestes zeitgenössisches Make-up

Weitere Nominierungen:

- - Beste zeitgenössische Kostüme - - Beste Musikkomposition - - Beste Music Supervision, Jen Malone, Adam Leber

"Insecure", derzeit auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf

8 Nominierungen, 1 Auszeichnung:

- Nina Erb, Lynarion Hubbard, bester Schnitt (Single Camera) einer Comedyserie

Weitere Nominierungen:

- - Beste Comedyserie - - Beste Hauptdarstellerin einer Comedyserie, Issa Rae - - Beste Nebendarstellerin einer Comedyserie, Yvonne Orji - - Bestes Casting einer Comedyserie - - Beste Kamera, Kira Kelly (Single Camera) einer Comedyserie - - Beste Kamera, Ava Berkofsky (Single Camera) einer Comedyserie - - Beste Music Supervision, Kier Lehmann

"Zoey's Extraordinary Playlist", derzeit auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf

1 Auszeichnung:

- - Mandy Moore, beste Choreographie (Routines: All I Do Is Win, I've Got The Music In - Me, Crazy)

"Mrs. America", derzeit auf Fox sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf

10 Nominierungen, 1 Auszeichnung:

- - Uzo Aduba , beste Nebendarstellerin einer Miniserie

Weitere nominierte Serien auf Sky:

"Westworld", derzeit auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf

11 Nominierungen:

- - Bester Nebendarsteller einer Dramaserie, Jeffrey Wright - - Beste Nebendarstellerin einer Dramaserie, Thandie Newton - - Bestes Produktionsdesign einer Fantasyserie - - Beste Kamera (Single Camera) - - Beste Fabntasy-Kostüme - - Bester Vorspann - - Bester Tonschnitt - - Bester Ton-Mix - - Beste Spezialeffekte - - Bestes Prostetisches Make-up - - Bestes interaktives Ausweitung eines linearen Programms

"The Outsider", voraussichtlich in Q1/2021 auf Sky Ticket, Sky Go und Sky Q auf Abruf

1 Nominierung:

- Bester Gaststar in einer Miniserie, Jason Bateman

"The Plot Against America", derzeit auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf

1 Nominierung:

- Beste Kamera einer Miniserie

"Silicon Valley", derzeit auf Sky Ticket, Sky Go und Sky Q auf Abruf

1 Nominierung:

- Bester Tonschnitt einer Comedyserie

"Curb Your Enthusiasm", derzeit auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf

4 Nominierungen:

- Bestes Casting für eine Comedyserie

- Beste Comedyserie

- Bester Schnitt (Single Camera)

- Beste technische Regie, Kameraarbeit, Video Kontrolle

"Big Little Lies", derzeit auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf

5 Nominierungen:

- Beste Nebendarstellerin Meryl Streep

- Beste Nebendarstellerin Laury Dern

- Bestes Casting

- Bestes Porduktions-Design

- Bestes zeitgenössisches Make-up

"Ballers", derzeit auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf

1 Nominierung:

- Beste Stunt-Koordination

"Bad Education", derzeit auf Sky Cinema sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf

x Nominierung:

- Bester TV-Film

- Bester Hauptdarsteller eines TV-Films, Hugh Jackman

"Hillary", derzeit auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf

1 Nominierung

- Beste Dokumentation

"Billions", derzeit auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf

x Nominierung:

- Bester Nebendarsteller einer Dramaserie, Asia Kate Dillon

"Black Monday", derzeit auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf

1 Nominierung:

- Bester Hauptdarsteller einer Comedyserie, Don Cheadle

"Shameless", derzeit auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf

1 Nominierung, 1 Auszeichnung:

- Eddie Perez, beste Stunt-Koordination

"Modern Family", derzeit immer donnerstags ab 21.05 Uhr auf Sky One sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf

3 Nominierungen:

- Beste Regie einer Comedyserie, Gail Mancuso

- Bester Gaststar einer Comedyserie, Fred Willard

"Catherine The Great", derzeit auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf

1 Nominierung:

- BesterTon-Schnitt

Weitere Nominierungen:

- - Beste Miniserie - - Beste Hauptdarstellerin einer Miniserie, Cate Blanchett - - Beste Nebendarstellerin einer Miniserie, Margo Martindale - - Beste Nebendarstellerin einer Miniserie, Tracey Ullman - - Bestes Casting einer Miniserie - - Beste historische Kostüme - - Bester Schnitt (Single Camera) - - Bestes Drehbuch einer Miniserie - - Beste Musikkomposition einer Miniserie

"Devs", derzeit auf Fox sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf

4 Nominierungen:

- - Beste Kamera, Rob Hardy - - Bester Tonschnitt - - Bester Sound-Mix - - Beste Spezialeffekte in einer Nebenrolle

