ProSieben

Zuschauer fragen. Experten antworten. "ProSieben LIVE. Deutschland fragt zu Corona" am Mittwoch mit Ministerpräsident Dr. Markus Söder und Prof. Dr. Alexander Kekulé

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Was bewegt die Menschen in Deutschland im "Corona-Ausnahmezustand"? Wo sind sie sich unsicher? ProSieben stellt die Fragen seiner Zuschauerinnen und Zuschauer in den Mittelpunkt seines interaktiven Live-Talks. Ein Expertenteam, darunter der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder und Arzt und Biochemiker Prof. Dr. Alexander Kekulé, liefert Antworten - bei "ProSieben LIVE. Deutschland fragt zu Corona" am Mittwoch um 20:15 Uhr. Moderiert wird der zweistündige Live-Talk von Stefan Gödde.

ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "Unser interaktiver Live-Talk 'ProSieben LIVE. Deutschland fragt zu Corona' stellt die Fragen der Menschen zu #Covid19 in den Mittelpunkt und sorgt für Aufklärung. 'ProSieben LIVE' ordnet ein, klärt auf und gibt Antworten. Und zwar zur besten Sendezeit."

Produziert wird der Live-Talk von RedSeven Entertainment.

Hashtag zum Live-Talk: #ProSiebenLIVE

"ProSieben LIVE. Deutschland fragt zu Corona", am Mittwoch, 25. März, um 20:15 Uhr live auf ProSieben

Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Michael Benn Tel. +49 89 9507-1188 Michael.Benn@ProSiebenSat1.com Bildredaktion Jasmina Weiss Tel. +49 89 9507-1126 Jasmina.Weiss@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell