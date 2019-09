Messe Berlin GmbH

Fortschritt und Verantwortung: IFA+ Summit gewährte Einblick in die Zukunft

Mehr als 550 Besucherinnen und Besucher nahmen an der zweitägigen Zukunfts-Convention der IFA, dem IFA+ Summit, teil. Unter dem Motto "Shifting Patterns - The Rise of Dataism" thematisierte die Convention in vier Patterns die wachsende Macht der Daten, die daraus resultierende Verantwortung sowie mögliche Gefahren und Herausforderungen für Gesellschaftsstrukturen.

Executive Director der Mozilla Firefox Foundation Mark Surman, eröffnete den IFA+ Summit mit einem Impulsvortrag im Pattern "Society". In seinem Talk thematisierte er die wesentliche Rolle der Künstlichen Intelligenz innerhalb der wertvollsten öffentlichen Ressource - dem Internet. Vor allem Konzerne müssten mehr Verantwortung übernehmen, um Künstliche Intelligenz mit einer demokratischen Gesellschaft zu verbinden. Auch Robert Sparrow (Monash University, Melbourne) und Lina Dencik (Gründerin des Data Justic Labs) hoben in ihren Short Talks die ethische Verantwortung bei der Entwicklung und Nutzung zukunftsweisender Technologien hervor. Cansu Canca, Gründerin und Geschäftsführerin des AI Ethics Lab über Ethik in Künstlicher Intelligenz: "Das Integrieren von Ethik ist wie das Lösen eines Puzzles, nur dass die Teile sich ständig bewegen."

Das zweite Pattern wandte sich der Interaktion von Mensch und Technologie zu. Shermin Voshmgir, Gründerin des BlockchainHubs, sprach über Chancen und Risiken von Blockchain: "Blockchains machen es einfacher, einen zweckgerichteten Token zu geringen Kosten zu erstellen und zu verwalten." Philipp Sander beleuchtete das Finanzsystem genauer. Sander teilte seine Perspektive zur Debatte, ob Kryptowährungen die Notwendigkeit einer Systemerneuerung mit sich bringen. Das Pattern endete in einer abschließenden Diskussionsrunde dazu, welche Herausforderungen und Hindernisse für die Einführung von Blockchain derzeit bestehen.

Der zweite Tag nahm zunächst unter dem Pattern "Intelligence" Lernmaschinen und Roboter in den Blick. Jerry M. Chow (Senior Manager Quantum System Technology group, IBM) sprach unter dem Titel "How to Ctrl-Alt-Del This Quantum Computer?" über Quantum-Technologie, dem nächsten großen Schritt maschinellen Lernens. Shalev Lifshitz, einer der jüngsten KI-Forscher weltweit, sprach in diesem Pattern über Menschlichkeit und Künstliche Intelligenz: "Jede neue Innovation bringt positive sowie negative Möglichkeiten mit sich. Gefahr entsteht dann, wenn menschliche und KI-Ziele nicht übereinstimmen. Wir müssen diese Ziele aufeinander abstimmen, um ein positives Vorankommen zu gewährleisten."

Am Montag hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des IFA+ Summit in einen exklusiven Workshop außerdem die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen des neuen Kinofilms "Gemini Man" mit Will Smith zu werfen. Stuart Adcock, Leiter der Facial-Motion-Abteilung bei "Weta Digital", stellte die fortschrittliche Technologie vor, mit der für den neuen Film des Oscar-prämierten Regisseurs Ang Lee ein komplett digitaler Will Smith kreiert wurde.

Die vierte und letzte Session des IFA+ Summit 2019 beleuchtete im Pattern "Experience" die neuen Erlebnisräume, die der Dataismus mit sich bringt. Renommierte Speaker wie Joachim Sauter (Universität der Künste, Berlin), Hazumu Yamazaki (Co-Founder & CSO bei Empath Inc.) und Véronique Larcher (Director AMBEO Immersive Audio bei Sennheiser) erklärten, was wir in Bezug auf die Erfahrung von Räumen für die Zukunft vorhersehen können und wie Smart Design das Leben verändern wird. Digitale Unsterblichkeit beschäftigt Véronique Larcher von Sennheiser. Sie thematisierte in ihrem Short Talk, wie Bots uns selbst nach dem Tod eine Stimme verleihen können. Wie sich die menschliche Wahrnehmung und die Ausdrucksformen ständig weiterentwickeln, wurde abschließend in einer weiteren Diskussionsrunde aufgezeigt. Abschließend erschuf die VR-Künstlerin Wesley Allsbrook live vor den Zuschauerinnen und Zuschauern im Rahmen ihrer Performance eine virtuelle Welt.

Die IFA findet 2020 vom 4. bis 9. September statt, der IFA+ Summit 2020 am 6. und 7. September. Alle Informationen zum IFA+ Summit finden Sie auf www.ifaplussummit.com. Folgen Sie uns auf Twitter (@ifaplussummit) und Facebook (www.facebook.com/ifaplussummit) für aktuelle Updates.

