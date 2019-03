Messe Berlin GmbH

Children of Doom auf der ITB: Erste Einblicke in Berlins neues Wissenschaftsfestival

Berlin (ots)

Children of Doom - das neuartige Wissenschaftsfestival - präsentiert sich vom 6. bis 10. März auf der ITB mit eigenem Stand. Dort können Besucher der Tourismusmesse einen ersten Eindruck erhalten, wie das Festival aussehen wird und sich informieren, was es dort zu sehen und zu erleben gibt.

"Auf der ITB gibt es Children of Doom im Miniaturformat", erklärt Gründer Boris Jebsen. "Wir zeigen im Kleinen, wie wir Wissenschaft und Spaß im Großen auf dem Festival zusammenbringen werden." Das Motto von Children of Doom ist "serious fun" als bewusst anderer Ansatz, wissenschaftliche Themen zu kommunizieren.

An drei Stationen können sich Besucher über grundlegende Techniken des Überlebens informieren und selber ausprobieren. Die Stationen behandeln die Themen Wasseraufbereitung, Stromerzeugung und Bau von Angelruten. Besucher können auch an einem Unglücksrad drehen und so erfahren, vor welchen Herausforderungen die Menschheit steht.

Zu gewinnen gibt es unter anderem ein eigens für den Auftritt entwickeltes Endzeitquartett mit 32 unterschiedlichen Weltuntergangsszenarien. "So wollen wir mit unseren Gästen über die faktischen Hintergründe und technischen Lösungen zu den Problemen der Menschheit ins Gespräch kommen", erläutert Jebsen, der auch persönlich am Stand über die verschiedenen Aktivitäten und Themen des Festivals sprechen wird.

Auf dem Festival vom 17. bis 19. Mai 2019 in Berlin wird in über 30 wissenschaftlichen Vorträgen ein breites Spektrum von Themen behandelt, die sich mit den Chancen und Risiken aktueller Technologien beschäftigen. Themen sind beispielsweise Künstliche Intelligenz oder der Eingriff in das menschliche Erbgut. Unter anderem werden der Präsident des Bundesinstituts für Risikobewertung, Prof. Dr. Dr. Andreas Hensel, sowie David Nelles und Christian Serrer, die Autoren des Buches "Kleine Gase - große Wirkung: Der Klimawandel", sprechen. Hauptredner sind der Autor Professor Lewis Dartnell ("Das Handbuch für den Neustart der Welt"), Cyborg und Futuristin Dr. Elsa Sotiriadis, sowie der Berliner KI-Experte und Initiator der "Rise of AI"-Konferenz, Fabian Westerheide.

Children of Doom befindet sich auf der ITB in Halle 13 (Standnummer 200-202). Interessierte können sich bereits über den Podcast zur Veranstaltung über die Themen informieren (www.deu.childrenofdoom.com/podcast). Mehr Informationen finden Interessierte auf der Facebook-Seite von Children of Doom sowie auf der Website www.deu.childrenofdoom.com

