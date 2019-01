Messe Berlin GmbH

Grüne Woche Aktuell - 20. Januar 2019

Berlin

Inhaltsverzeichnis:

- Zahl des Tages - Tages-Themen der Grünen Woche - Die 100.000. Besucherin findet die Grüne Woche "einfach schön" - #Lebensministerium: Rettet die alten Sorten! - Partnerland Finnland: Schätze aus dem Wald - Flachs ist das neue Aluminium - Serienstart für "Rohfaser"-Porsche - Polosport der Extraklasse auf der Grünen Woche - Da staubt's im Vorführring - Das Wollschwein - eine alte Schweinerasse droht zu verschwinden - Aus aller Welt - Ostsee-Anrainer präsentierten Baltic Sea Culinary Routes - Wein aus den Niederlanden erstmals auf der Grünen Woche - Dänemark lockt mit Rullepølse auf Smørrebrød - Schweden setzt auf nachhaltige Hausmannskost - Usbekistan lädt ein, die Seidenstraße lukullisch zu entdecken - Neue Teesticks aus Russland ersetzen tropfende Löffel und Teebeutel - Schnellste mobile Zapfanlage aus Slowenien - In Estland kommt der Speck aus der Sauna - Kroatien: Sehr kräftig, aber auch sehr aromatisch - Mongolisches Neujahrsfest bei Plätzchen und Tee genießen - Marokko: Genuss in Farbe - Aus deutschen Regionen - Hessen: Handkäs mit Musik und Kochshows mit Starkoch Reiner Neidhardt - Lakritztagetes-Likör und Smoomo-Powder aus Sachsen-Anhalt - Thüringen: Spitzenprodukte statt Billigwaren - Berlin: Ingwer- und Minze-Drinks wecken "Ferndurst" - Berliner Kleingärtner - grüne und soziale Dienstleister der Großstadt - Vorschau Veranstaltungen am Montag, 21. Januar - Pressetermine am Montag, 21. Januar

Detaillierte Meldungen zu den Themen im Inhaltsverzeichnis finden Sie unter https://www.gruenewoche.de/Presse/Pressemitteilungen/

