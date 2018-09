MES Expo präsentiert sich auf der InnoTrans

Berlin (ots) -

- Elektronikzulieferindustrie wichtiger Partner bei der Digitalisierung der Mobilitätsbranche - verkehrssystemübergreifende B2B-Marketingplattform - MES Expo auf der InnoTrans in Halle 10.1, Stand 102

Ob Schienen- oder Straßenverkehr, ob ÖPNV oder Güterverkehr - die digitale Transformation hat den gesamten Mobilitätssektor erfasst. Auch auf der InnoTrans, der internationalen Leitmesse für Verkehrstechnik, die vom 18. bis 21. September 2018 auf dem Berliner Messegelände stattfindet, sind autonomes Fahren, Elektrifizierung und Konnektivität ein großes Thema. Bei der digitalen Entwicklung der Mobilität kommt der Elektrotechnikbranche eine zentrale Rolle zu; sie ist die industrielle Basis für Digitalisierung und Vernetzung in der Mobilität. Daher präsentiert sich die MES Expo, die neue Fachmesse für die Elektronikzulieferindustrie der Mobilitätsbranche, erstmalig auf der InnoTrans in Halle 10.1 am Stand 102. MES Expo steht für Mobility Electronics Suppliers Expo und versteht sich als verkehrssystemübergreifende B2B-Marketingplattform speziell für die Elektrotechnikbranche. Sie findet im zweijährigen Turnus auf dem Berliner Messegelände statt - erstmalig vom 5. bis 7. November 2019.

"Die MES Expo ist die einzige Fachmesse nur für die Elektronikzulieferer der Mobilität mit dem Fokus auf Automobile, Nutzfahrzeuge und Schienenverkehr. Als Fachbesucher wollen wir Fahrzeughersteller, Verkehrsunternehmen, Hersteller und Lieferanten der Verkehrstechnik genauso wie Politik, Wissenschaft und Forschung ansprechen", erläutert Matthias Steckmann, zuständiger Geschäftsbereichsleiter bei der Messe Berlin. Auf der MES Expo präsentieren die Aussteller ein breites Portfolio an Produktinnovationen - von der Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität, über Antriebstechnologie bis hin zu Sicherheitssystemen für das autonome Fahren. Inhaltlich begleitet wird die Veranstaltung von kurzen und konzentrierten Dialogforen, in denen sich die Fachbesucher zu aktuellen Branchenthemen austauschen können.

Die MES Expo wird unterstützt vom ZVEI, Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V., welcher mit seinen 200 mobilitätsspezifischen Mitgliedsunternehmen das gesamte Angebotsspektrum der Elektronikbranche abdeckt. Ebenfalls beteiligt ist der VDB, Verband der deutschen Bahnindustrie e.V., welcher die Hersteller sämtlicher Produkte für den Bahnbetrieb unter seinem Dach zusammenführt.

Mehr Informationen stehen online unter www.mobility-electronics.de bereit.

Pressekontakt:

Daniela Breitschaft

PR Manager

Messedamm 22

14055 Berlin

breitschaft@messe-berlin.de

www.mobility-electronics.de

Original-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell