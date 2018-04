Mainz (ots) -

Woche 14/18 Mittwoch, 04.04. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 6.10 planet e.: Risiko Elektroauto - Stromnetz am Limit? Deutschland 2017 6.40 ZDFzoom Das Rentendebakel Deutschland 2016 7.05 ZDFzoom Piraten in Nadelstreifen Wie Reeder, Banker und Politiker den Steuerzahler ausnehmen Deutschland 2018 7.35 Kriminelle Karrieren Jordan Belfort - Der Wolf of Wall Street Deutschland 2016 8.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.20 Kriminelle Karrieren Kim Dotcom - König der Raubkopierer Deutschland 2016 9.05 Der einsame Killer - Der Fall Patrick Mackay Großbritannien 2015 9.55 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Der Badewannen-Mörder Großbritannien 2017 10.35 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Das Grauen an der Themse Großbritannien 2017 11.20 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Nitribitt (1957) Deutschland 2016 12.05 Marilyn Monroe - Mythos auf dem Prüfstand Großbritannien 2015 12.50 ZDFzeit Königliche Dynastien: Die Windsors Deutschland/Großbritannien 2014 13.35 ZDF-History Gefangen im Kreml - Die russischen First Ladies Deutschland 2018 14.20 ZDFzeit Dianas Vermächtnis Das Geheimnis der unglücklichen Prinzessin Deutschland/Großbritannien 2017 ( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 15.50 Dianas Tod - Sieben Tage, die die Welt bewegten Monarchie in Gefahr Großbritannien 2017 16.35 Rivalen: Lady Diana und Elizabeth II. Frankreich 2016 17.20 Der Buckingham-Palast - Geheimnisse, Affären, Skandale Familiendramen Großbritannien 2016 18.05 Der Buckingham-Palast - Geheimnisse, Affären, Skandale Krieg und Frieden Großbritannien 2016 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.10 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die Tchibo-Story Deutschland 2016 23.55 ZDF-History Deutschlands Superreiche Deutschland 2015 0.40 heute journal 1.05 Undercover in Nordkorea - Im Reich des Kim Jong Un 2.05 Brudermord am Airport Die Spur führt nach Nordkorea Großbritannien 2017 2.50 Geheimes Nordkorea Die sieben Säulen der Macht 3.35 Gold für Kim - Ein Leben für Nordkoreas Führer Deutschland 2018 4.20 Korea - Der vergessene Krieg Die Teilung der Welt Deutschland 2010

