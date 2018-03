Mainz (ots) -

Woche 13/18 Freitag, 30.03. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 ZDF-History Osama bin Laden - die privaten Papiere des Terrorfürsten Deutschland 2016 6.20 Hexenwahn - Die Dokumentation Deutschland 2014 ( weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 7.20 ZDF-History Süleyman der Prächtige Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 8.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte neue Beginnzeit beachten: 9.43 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress ( weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 11.20 ZDF-History Alles Bluff?! Die großen Hochstapler der Geschichte Deutschland 2017 12.05 ZDF-History Die großen Kriminalfälle der Geschichte Deutschland 2008 ( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 14.20 ZDF-History Entführt in der Wüste Deutschland 2017 15.05 ZDF-History Die ewige Jagd nach dem Gold Deutschland 2016 15.50 ZDF-History Die großen Rätsel der Archäologie Deutschland 2012 16.35 ZDF-History Die sieben Weltwunder Deutschland 2016 17.20 ZDF-History 3000 Jahre Schlachtfeld Deutschland Deutschland 2016 18.05 ZDF-History Die großen Verlierer der Geschichte 18.50 ZDF-History Gefangen im Kreml - Die russischen First Ladies Deutschland 2018 19.35 ZDF-History Oktoberrevolution - Der Umsturz, der die Welt veränderte Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 ZDF-History Geheimes Deutschland - Rätselhafte Orte der Geschichte Deutschland 2017 23.10 ZDF-History "Lost Places" - Verlorene Orte der Geschichte Deutschland 2013 23.55 Loch Ness - Mythos auf dem Prüfstand Deutschland 2015 0.40 ZDF-History Die Macht der Geheimbünde Deutschland 2015 1.20 ZDF-History 3000 Jahre Schlachtfeld Deutschland Deutschland 2016 2.05 ZDF-History Russlands Krone Deutschland 2018 2.50 ZDF-History Gefangen im Kreml - Die russischen First Ladies Deutschland 2018 3.35 ZDF-History Oktoberrevolution - Der Umsturz, der die Welt veränderte Deutschland 2017 4.20 ZDF-History Mao - der rote Kaiser Deutschland 2016

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell