bautec.INNOVATION AWARD: Nominierte stehen fest

Berlin (ots) - In der Baubranche gibt es zahlreiche Wettbewerbe und Preise für herausragende Lösungen und Leistungen. Im Februar 2018 kommt ein neuer, besonderer hinzu. Besonderheit: Im Unterschied zum bislang meist üblichen Prozedere sind beim bautec.INNOVATION AWARD die Fachbesucher die Jury. An vier Messetagen, vom 20. bis 23. Februar 2018, können sie ihr Votum für ihren bautec- oder GRÜNBAU BERLIN-Favoriten abgeben. Die feierliche Preisverleihung findet am letzten Messetag, 23. Februar, um 13 Uhr in der Halle 23b statt. Die drei Erstplatzierten erhalten erstmals den bautec.BÄR.

Die Auslobung für den neuen Innovations-Wettbewerb war Anfang August gestartet und Ende November 2017 beendet worden. Beteiligen konnten sich alle Aussteller und Mitaussteller der bautec 2018. Zahlreiche Bewerbungen gingen aus ganz Deutschland ein. Eine Fachjury traf die Vorauswahl und wählte die 18 Finalisten aus. Der Jury gehörten Prof. Dr. Susanne Rexroth von der HTW Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Dr. Bernd Hunger vom GdW Bundesverband deutscher Wohnungsunternehmen e.V. und Ulrich Zink vom BAKA Bundesverband Altbauerneuerung e.V. an. Die nominierten Produkte für den bautec.INNOVATION AWARD 2018 sind:

Schöck Isokorb XT-Combar, Schöck Bauteile GmbH, Baden-Baden DOU Verbundschalungssystem, PERI GmbH, Weißenhorn LTM Thermo-Lüfter 200-50 mit Sensorik, LTM GmbH, Ulm Wilo-Stratos MAXO, WILO SE, Dortmund Deton, Deton UG, Berlin EnergieKlinker, Hagemeister GmbH & Co.KG, Nottuln Hygieneturm HGS 3000, Steinicke Handelsgesellschaft, Berlin Danfoss Eco Thermostat, Danfoss GmbH, Offenbach am Main Roof-Inspector, AIRTEAM, Berlin Innenraumsirene AIS 10 PRO, AFRISO-EURO-INDEX GmbH, Güglingen VELUX Activ with Netatmo, VELUX Deutschland GmbH, Hamburg GUTEX Durio, GUTEX Holzplattenfaserwerk GmbH, Waldshut-Tiengen Carbonbeton, C³-Carbon Concrete Composite e.V., Dresden GROHE Sense & Sense Guard, GROHE Deutschland Vertriebs GmbH, Düsseldorf HottScan HS-1, Hottgenroth Software GmbH & Co.KG, Köln Dachscanner HDX3, HUM-ID GmbH, Berlin Rocky, GREENbimlabs RWTH Aachen, Aachen Brunner Heizzentrale BHZ, Ulrich Brunner GmbH, Eggenfelden

Nun liegt es bei den bautec-Fachbesuchern, die aus ihrer Sicht innovativsten Produkte und Systemlösungen zu küren. Im Rahmen der Award-Sonderschau werden dem Messepublikum in Halle 23b die ausgewählten Innovationen der Nominierten publikumswirksam präsentiert. Das Fachpublikum kann diese anhand einer Skala von 1 bis 10 nach folgenden Kriterien bewerten: innovativer Ansatz, Neu- oder Weiterentwicklung, praktischer Nutzen und handwerkliche Umsetzbarkeit sowie Art und Qualität der Präsentation. Als Innovation gelten in diesem Zusammenhang Neuerungen und Weiterentwicklungen, die aktuell im Markt eingeführt sind und die erfolgreich am Bedarf der Nutzer ausgerichtet sind.

Die Innovations-Sonderschau ist Bestandteil der organisierten Messeführungen mit Vertretern der Immobilienwirtschaft, Architekten und Planern, Studenten und Auszubildenden. Alle für den Wettbewerb nominierten Lösungen finden sich online unter www.bautec.com und www.innovation-bauen.de.

Über die bautec

Die bautec - Internationale Fachmesse für Bauen und Gebäudetechnik - findet alle zwei Jahre in Berlin statt. 35.000 Besucher informierten sich auf der jüngsten Veranstaltung bei 502 Ausstellern aus 17 Ländern über die neuesten Produkte, Services und Themen der nationalen und internationalen Bau- und Immobilienwirtschaft. Der energetische Systemverbund von Gebäudehülle und intelligenter Gebäudetechnik steht dabei im Mittelpunkt. Veranstalter der bautec ist die Messe Berlin, ideeller Träger der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V. Die 18. bautec findet vom 20. bis 23. Februar 2018 auf dem Berliner Messegelände in den Hallen 20 bis 26 statt. In der parallel laufenden GRÜNBAU BERLIN finden Fachbesucher alles zum Thema Garten- und Landschaftsbau. Mehr Informationen stehen online unter www.bautec.com bereit.

