Grüne Woche 2018: "Landwirtschaft in der Mitte der Gesellschaft" - Sonderschau des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft in Halle 23a

Berlin (ots) - "Landwirtschaft in der Mitte der Gesellschaft" lautet das Motto der 44. Sonderschau des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) auf der 83. Internationalen Grünen Woche 2018 in Berlin. Im Fokus der Halle 23a stehen vom 19. bis 28. Januar eine moderne und nachhaltige Land- und Fischereiwirtschaft, ländliche Räume als Lebens- und Arbeitsraum sowie Ernährungskompetenz und kluger Konsum. Dabei zieht sich der nachhaltige Umgang mit natürlichen Ressourcen in der Land- und Fischereiwirtschaft, im Gartenbau und im Bereich Ernährung wie ein roter Faden durch die Ausstellung. Denn Nachhaltigkeit ist Grundlage einer effizienten Landbewirtschaftung und Erzeugung qualitativ hochwertiger Lebensmittel.

In der Hallenmitte präsentiert sich das BMEL als Impulsgeber und Motor für die Land- und Ernährungswirtschaft mit aktuellen politischen Themen und Forschungsaktivitäten. Daneben bietet das Familien- und Schülerforum ein breites Mitmachangebot für Schüler und Erwachsene, darunter spannende Rallyes durch die gesamte BMEL-Halle. Schauküche und Backstube laden zum Verweilen ein. Ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Prominenz aus Politik und Wirtschaft bietet Infotainment zu aktuellen Themen.

