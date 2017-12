WASSER BERLIN INTERNATIONAL: Frühbucherrabatt gilt noch bis 15. Januar 2018 - Erfreulicher Anmeldestand - Unterstützung von DVGW und IWA

WBI 2019: Frühbucherfrist endet am 15. Januar 2018. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6600 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Messe Berlin GmbH/Messe Berlin / Hans Scherhaufer" Bild-Infos Download

Berlin (ots) - In einem Monat endet die Frühbucherfrist von WASSER BERLIN INTERNATIONAL 2019. Bis zum 15. Januar 2018 können sich Aussteller bei der Standanmeldung noch einen Kostenvorteil von 15 Prozent sichern. Die Anmeldeunterlagen stehen hier: http://ots.de/AmFat zur Verfügung.

Erfreulicher Anmeldestand

Der Blick auf die bisherigen Anmeldungen ist erfreulich. "WASSER BERLIN INTERNATIONAL ist die einzige Marketingplattform in Deutschland, die die komplette Wertschöpfungskette zum Thema Wasser abdeckt. Der gute Anmeldestand zeigt, dass das auch genau im Interesse unserer Aussteller ist. Bis jetzt wurde mehr Ausstellungsfläche angefragt als zum Vergleichszeitpunkt der Vorveranstaltung", so Matthias Steckmann, Direktor der Messe Berlin GmbH und zuständig für WASSER BERLIN INTERNATIONAL.

Als Aussteller von WBI 2019 wieder mit dabei ist beispielsweise der DVGW. Der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. wird sich erneut stark im Rahmenprogramm engagieren, welches im integrierten Kongress abgebildet wird - dem Herzstück der Messe. Weitere angemeldete Aussteller sind: Hermann Sewerin GmbH, Schönborner Armaturen GmbH und British Water. Ebenso eng wird die internationale Kooperation der Messe Berlin mit der IWA (International Water Association) fortgeführt.

An drei Tagen, statt wie bisher an vier, präsentieren die Messe und der Kongress vom 26. bis 28. März 2019 das gesamte Portfolio der nationalen und internationalen Wasserwirtschaft. Zu den Messe-Topthemen auf dem Berliner Messegelände gehören die Präsentation neuester Technologien und Dienstleistungen sowie der länderübergreifende Austausch zwischen Spitzenvertretern aus Wirtschaft, Industrie und Politik. Inhaltlichen Fach-Input der neuesten Stunde erhalten Fachbesucher im Kongress sowie in zahlreichen Foren und Symposien.

Über WASSER BERLIN INTERNATIONAL

Wasser Berlin International ist die spezialisierte und internationale Marketingplattform zum Thema Wasser in Deutschland. Fachbesucher finden hier Produkte, Dienstleistungen und Lösungen aus allen Bereichen der Wasserwirtschaft. Der Kongress Wasser Berlin International ist in Form eines geschlossenen Hallenforums in die Fachmesse integriert. 450 Aussteller aus 26 Ländern präsentierten sich in Berlin. 19.273 Fachbesucher aus 85 Ländern nahmen an Wasser Berlin International 2017 teil.

