Deutsche Welthungerhilfe e.V.

PK 24.06. - Kurs finden zwischen globaler Verantwortung und nationalen Interessen

"Kompass 2026 - zur Wirklichkeit der deutschen Entwicklungspolitik und humanitären Hilfe"

Berlin/Osnabrück (ots)

Globale Krisen verschärfen sich und Entwicklungspolitik und humanitäre Hilfe durchlaufen eine Phase tiefgreifender Veränderungen. Immer mehr junge Menschen protestieren weltweit gegen autoritäre Regime und wirtschaftliche Hoffnungslosigkeit. Zugleich bedeuten anhaltende Kriege und Konflikte, unter anderem im Sudan und im Mittleren Osten, dass wertegeleitete internationale Politik im Sinne der Menschenrechte und humanitären Prinzipien an Priorität verloren hat. Gleichzeitig sinken die finanziellen Mittel für humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit.

Am Mittwoch, 24. Juni, stellen Terre des Hommes und Welthungerhilfe den "Kompass 2026 - zur Wirklichkeit der deutschen Entwicklungspolitik und humanitären Hilfe" vor. Der Bericht analysiert, welchen Kurs die Bundesregierung in Zeiten geopolitischer Krisen einschlägt und welche Folgen die aktuellen politischen und finanziellen Weichenstellungen für Deutschlands internationale Verantwortung haben. Werden die Reformen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Hilfe den globalen Herausforderungen gerecht oder bleiben sie dahinter zurück?

24. Juni 2026, 10:00 Uhr

Hotel Aquino, Tagungszentrum Katholische Akademie

Hannoversche Straße 5b, 10115 Berlin

oder via Zoom

Teilnehmer:

Joshua Hofert, Vorstand Kommunikation Terre des Hommes

Mathias Mogge, Vorstandsvorsitzender Welthungerhilfe

Für Ihre Teilnahme an dieser hybriden Pressekonferenz vor Ort oder digital bitten wir um Anmeldung bis zum 23. Juni unter presse@welthungerhilfe.de.

Zoom-Einwahllink:

https://us02web.zoom.us/j/82209618127?pwd=PQezqIe2FmU3ksQlUJaJ9Un4yJdtbd.1

Meeting-ID: 822 0961 8127, Kenncode: 847337

Den Bericht mit Sperrfrist (24.06., 00:01 Uhr) und Fotos zum Download finden Sie ab sofort unter https://www.welthungerhilfe.de/digitale-pressemappe-kompass-2026

Allgemeine Informationen unter www.welthungerhilfe.de/presseund www.tdh.de

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