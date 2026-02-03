Deutsche Welthungerhilfe e.V.

Finalistas e semifinalistas do do Desafio Global Seeding the Future Food System, com um prêmio de US$ 1 milhão são anunciados

Os finalistas do Seed Grant e os semifinalistas do Growth Grant e do Seeding the Future Grand Prize do 5º Desafio Global do Sistema Alimentar Seeding the Future (GFSC) foram anunciados, marcando um marco importante no Desafio global de US$ 1 milhão que apoia soluções impactantes e inovadoras para transformar os sistemas alimentares.

Criado e financiado pela Seeding The Future Foundation e, pela primeira vez, organizado pela Welthungerhilfe (WHH), o desafio atraiu um número recorde de mais de 1.600 inscrições de equipes inovadoras de 112 países, ressaltando o crescente impulso global para a transformação dos sistemas alimentares.

Após um rigoroso processo de avaliação internacional em várias etapas, 36 equipes avançaram em três níveis de premiação. Isso inclui 16 finalistas do Seed Grant (concorrendo a 8 prêmios de US$ 25.000), 12 semifinalistas do Growth Grant (concorrendo a 3 prêmios de US$ 100.000) e 8 semifinalistas do Seeding The Future Grand Prize (concorrendo a 2 prêmios de US$ 250.000).

“Sediar o GFSC reforça o compromisso da Welthungerhilfe em impulsionar inovações ousadas e escaláveis onde elas são mais necessárias. A diversidade de soluções deste ano ressalta a complexidade dos desafios dos sistemas alimentares e a criatividade dos inovadores em todo o mundo”, disse Jan Kever, chefe de inovação da Welthungerhilfe.

As inovações apresentadas abrangem diversos temas e abordagens, incluindo produção climaticamente inteligente, alimentos ricos em nutrientes, redução da perda de alimentos e modelos de mercado inclusivos, refletindo a complexidade e a natureza interconectada dos desafios atuais dos sistemas alimentares.

“O Desafio Global do Sistema Alimentar Seeding The Future existe para catalisar inovações impactantes, ousadas e escaláveis que promovam a transformação dos sistemas alimentares. Estamos entusiasmados por trabalhar ao lado da Welthungerhilfe como parceira de confiança e anfitriã do desafio, e animados com a qualidade e diversidade das inovações que surgiram neste primeiro ano de colaboração”, disse Bernhard van Lengerich, fundador e CEO da Seeding The Future Foundation.

Embora o número de prêmios seja limitado, todos os semifinalistas e finalistas - assim como candidatos que tenham recebido algum tipo de reconhecimento prévio em outras competições de inovação - podem se

inscrever no Banco de Dados e Rede de Inovação do Sistema Alimentar Global da STF. A iniciativa, atualmente em fase de testes beta com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), amplia significativamente a visibilidade e o alcance dessas inovações junto a um público global

Sobre a Fundação Seeding The Future (STF)

A STF é uma fundação sem fins lucrativos dedicada a garantir o acesso equitativo a alimentos seguros, nutritivos, acessíveis e confiáveis. A fundação apoia inovações que transformam os sistemas alimentares e beneficiam tanto as pessoas quanto o planeta. Mais informações em www.seedingthefuture.org

Sobre a Welthungerhilfe

A WHH é uma das maiores organizações não governamentais de ajuda humanitária da Alemanha, que luta por um mundo sem fome desde 1962. Mais informações em: Welthungerhilfe (WHH) - Welthungerhilfe

