Finalistas e semifinalistas do do Desafio Global Seeding the Future Food System, com um prêmio de US$ 1 milhão são anunciados
Os finalistas do Seed Grant e os semifinalistas do Growth Grant e do Seeding the Future Grand Prize do 5º Desafio Global do Sistema Alimentar Seeding the Future (GFSC) foram anunciados, marcando um marco importante no Desafio global de US$ 1 milhão que apoia soluções impactantes e inovadoras para transformar os sistemas alimentares.
Criado e financiado pela Seeding The Future Foundation e, pela primeira vez, organizado pela Welthungerhilfe (WHH), o desafio atraiu um número recorde de mais de 1.600 inscrições de equipes inovadoras de 112 países, ressaltando o crescente impulso global para a transformação dos sistemas alimentares.
Após um rigoroso processo de avaliação internacional em várias etapas, 36 equipes avançaram em três níveis de premiação. Isso inclui 16 finalistas do Seed Grant (concorrendo a 8 prêmios de US$ 25.000), 12 semifinalistas do Growth Grant (concorrendo a 3 prêmios de US$ 100.000) e 8 semifinalistas do Seeding The Future Grand Prize (concorrendo a 2 prêmios de US$ 250.000).
“Sediar o GFSC reforça o compromisso da Welthungerhilfe em impulsionar inovações ousadas e escaláveis onde elas são mais necessárias. A diversidade de soluções deste ano ressalta a complexidade dos desafios dos sistemas alimentares e a criatividade dos inovadores em todo o mundo”, disse Jan Kever, chefe de inovação da Welthungerhilfe.
As inovações apresentadas abrangem diversos temas e abordagens, incluindo produção climaticamente inteligente, alimentos ricos em nutrientes, redução da perda de alimentos e modelos de mercado inclusivos, refletindo a complexidade e a natureza interconectada dos desafios atuais dos sistemas alimentares.
“O Desafio Global do Sistema Alimentar Seeding The Future existe para catalisar inovações impactantes, ousadas e escaláveis que promovam a transformação dos sistemas alimentares. Estamos entusiasmados por trabalhar ao lado da Welthungerhilfe como parceira de confiança e anfitriã do desafio, e animados com a qualidade e diversidade das inovações que surgiram neste primeiro ano de colaboração”, disse Bernhard van Lengerich, fundador e CEO da Seeding The Future Foundation.
Embora o número de prêmios seja limitado, todos os semifinalistas e finalistas - assim como candidatos que tenham recebido algum tipo de reconhecimento prévio em outras competições de inovação - podem se
inscrever no Banco de Dados e Rede de Inovação do Sistema Alimentar Global da STF. A iniciativa, atualmente em fase de testes beta com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), amplia significativamente a visibilidade e o alcance dessas inovações junto a um público global
Lista dos finalistas do GFSC Seed Grant 2025, semifinalistas do Growth Grant e do Seeding The Future Grand Prize
Encontre mais detalhes aqui: welthungerhilfe.org/gfsc-finalists
Semifinalistas do Grande Prêmio Seeding The Future
- CNF Global, Quênia
- ZTN Technology PLC, Etiópia
- One Acre Fund, Ruanda
- Sanku, Tanzânia
- Nabahya Food Institute (NFI), República Democrática do Congo
- ABALOBI, África do Sul
- metaBIX Biotech, Uruguai
- Nurture Posterity International, Uganda
Semifinalistas do Growth Grant
- Baobaby, Togo
- Safi International Technologies Inc., Canadá
- Centro Internacional de Melhoramento de Milho e Trigo (CIMMYT), México
- Farmlab Yeranda Agrisolution Producer Company Limited, Índia
- Banco de Alimentos Santa Fe (BASFE), Argentina
- Chartered Consilorum (Pty) Ltd, África do Sul
- Universidade Americana de Beirute, Unidade de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (ESDU na AUB), Líbano
- The Source Plus, Quênia
- Iviani Farm Limited, Quênia
- Associação de Desenvolvimento Endógeno Ruandês, Ruanda
- NatureLEAD, Madagáscar
- Organização do Patrimônio Ndaloh, Quênia
Finalistas do Seed Grant
- Inua Damsite CBO, Quênia
- World Neighbors, Estados Unidos
- Keloks Technologies Ltd, Nigéria
- REBUS Albania, Albânia
- Iniciativa de Conservação e Empoderamento Comunitário da Tanzânia (TACCEI), Tanzânia
- Intrasect, Suíça
- VKS AGRITECH, Índia
- Fundação para o Desenvolvimento do Povo Murmushi, Nigéria
- Levo International, Inc., Estados Unidos
- Effective Altruism Research Services Ltd, Uganda
- Universidade Taita Taveta, Quênia
- CultivaHub, República Democrática do Congo
- Centro de Recursos para o Desenvolvimento (RHD), Quênia
- FUTURALGA S.COOP.AND, Espanha
- Centro da África Ocidental para a Melhoria das Culturas, Universidade do Gana, Gana
- Soluções Sustentáveis Quênia, Quênia
Sobre a Fundação Seeding The Future (STF)
A STF é uma fundação sem fins lucrativos dedicada a garantir o acesso equitativo a alimentos seguros, nutritivos, acessíveis e confiáveis. A fundação apoia inovações que transformam os sistemas alimentares e beneficiam tanto as pessoas quanto o planeta. Mais informações em www.seedingthefuture.org
Sobre a Welthungerhilfe
A WHH é uma das maiores organizações não governamentais de ajuda humanitária da Alemanha, que luta por um mundo sem fome desde 1962. Mais informações em: Welthungerhilfe (WHH) - Welthungerhilfe
