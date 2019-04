IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbH

Sie überzeugen mit tollem Service, starken Unternehmenszahlen oder Engagement für Nachhaltigkeit: 1.316 deutsche Firmen genießen dementsprechend einen ausgezeichneten Ruf. Das ist das Ergebnis der Studie "Höchste Reputation", die das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) im Auftrag von Focus Money durchgeführt hat. Unter den Fluggesellschaften verfügt die Lufthansa über den besten Ruf. Das liegt auch am exzellenten Service der Airline, die in den vergangenen Jahren alle Kabinen erneuert, in digitale Angebote investiert und neue Lounges eröffnet hat. Auch die wirtschaftliche Performance ist überzeugend: Der Umsatz der Lufthansa Group stieg im vergangenen Jahr um sechs Prozent.

In der Hotelbranche zählt die Best-Western-Kette zu den beliebtesten. Sie ist in über 90 Ländern vertreten und hat sich zu einer der weltweit größten und vielfach ausgezeichneten Hotelketten entwickelt. Im vergangenen Jahr erhielten 1.974 der rund 4.000 Häuser der internationalen Hotelkette das Zertifikat für Exzellenz von der Bewertungsplattform TripAdvisor. Darüber hinaus bietet das Unternehmen über seine Website auch immer wieder günstige Tarife, Sparangebote und ein eigenes Bonusprogramm an. Diese Aktionen wissen die Kunden zu schätzen.

In der Gastronomie hat die Restaurantkette Block House den besten Ruf. Den hat sich das Hamburger Unternehmen, das vor allem für seine Steaks bekannt ist, über viele Jahre hinweg mit qualitativ hochwertigen Speisen erarbeitet. Dafür verwendet Block House regionale Produkte und unterhält ein eigenes Rinderaufzuchtprogramm in Mecklenburg-Vorpommern. Dort erhalten die Rinder natürliches Futtermittel aus regionalem Anbau und genießen die längste Weideperiode Deutschlands. Die hohen und transparent offengelegten Qualitätsstandards sorgen für die ausgezeichnete Reputation des Unternehmens.

Das ebenfalls aus Hamburg stammende Traditionsunternehmen Görtz belegt in der Branche Schuh-Einzelhandel den ersten Platz. Die Kunden schätzen die große Auswahl an Schuhen, Taschen und anderen Accessoires in über 160 Filialen in Deutschland. Im vergangenen Jahr investierte das Unternehmen in seine IT-Infrastruktur, um das Online-Geschäft auszubauen und damit auch in den kommenden Jahren konkurrenzfähig zu bleiben. Aber auch die Filialen sollen attraktiv bleiben. Mit dem Angebot "Check & Reserve" können die Kunden online Schuhe in der Filiale reservieren. So vernetzt Görtz die analoge mit der digitalen Welt.

Mit einem breit aufgestellten Produktportfolio glänzt auch der Elektronikmarkt expert, der seinen Kunden on- und offline Elektronikartikel vom Haartrockner bis hin zum neusten Smartphone anbietet. Daneben ist auch die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens maßgeblich für den guten Ruf. Im Geschäftsjahr 2017/18 konnte expert seinen Umsatz um 1,3 Prozent auf 2,15 Milliarden Euro steigern. Als wichtigen Faktor sieht das Unternehmen laut eigenen Angaben die hohe Beratungs- und Servicequalität im stationären Handel. Diese Fachkompetenz spiegelt sich auch im guten Ruf des Elektromarktes wider.

Für die Studie "Höchste Reputation" untersuchte das IMWF vom 1.März 2018 bis zum 28. Februar 2019 350 Millionen Online-Quellen in Bezug auf Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, Produkt und Service, Management- sowie Arbeitgeber-Performance. Diese fünf Faktoren entscheiden über die Reputation eines Unternehmens und sind eng miteinander verflochten. Für die Studie konnten mithilfe des sogenannten Social Listenings rund 17,6 Millionen Online-Nennungen zu den 5.000 Unternehmen innerhalb des Untersuchungszeitraums identifiziert werden. Dafür durchsuchte der Studienpartner Ubermetrics Technologies zunächst deutsche und deutschsprachige Domains inklusive Social Media nach relevanten, öffentlichen Beiträgen. Internetseiten aus Österreich und der Schweiz waren von der Suche ausgeschlossen. Die Daten wurden schließlich an Beck et al. übermittelt und dort mittels Verfahren der Künstlichen Intelligenz analysiert und kategorisiert. Die Auswertung der Ergebnisse erfolgte branchenspezifisch auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten. Der jeweilige Branchensieger erhielt 100 Punkte und setzte damit den Benchmark für alle anderen untersuchten Unternehmen und Marken innerhalb der gleichen Kategorie. Eine Auszeichnung erhielten die Unternehmen, die mindestens 67 Punkte im Gesamtranking erreichen konnten. Insgesamt wurden 1.316 Unternehmen ausgezeichnet.

