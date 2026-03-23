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BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V.

Schluss mit dem Stillstand

Berlin (ots)

"Deutschland braucht keine neuen Personaldebatten, sondern entschlossenes Handeln. Die Bundesregierung darf nicht länger abwarten. Der Standort Deutschland verliert zunehmend an Wettbewerbsfähigkeit. Fehlende verlässliche Rahmenbedingungen, explodierende Energiepreise, steigende Sozialabgaben und überbordende Bürokratie setzen Unternehmen massiv unter Druck. Arbeitsplätze gehen verloren, Insolvenzen nehmen zu - während gleichzeitig die Unsicherheit auf den Weltmärkten wächst. Schon vor dem Irankrieg gab es kaum wirtschaftliche Dynamik. Umso wichtiger ist es, jetzt entschlossen Tempo zu machen. Die Unternehmen brauchen schnell spürbare Entlastungen", fordert Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA).

Jandura weiter: "Deutschland hat keine Zeit zu verlieren. Es kann nicht sein, dass wir uns von Landtagswahl zu Landtagswahl hangeln und immer wieder vertröstet werden, auf den richtigen Zeitpunkt für Reformen. Reformen können nicht vom Wahlkalender abhängen. Die wirtschaftlichen Realitäten sind andere: Unternehmen brauchen schnell spürbare Entlastungen - niedrigere Energiesteuern, eine strukturelle Steuerreform, die auch Personengesellschaften entlastet, konsequenten Bürokratieabbau vor allem bei den Berichtspflichten, sinkende Sozialversicherungsbeiträge und deutlich schnellere digitale Verfahren."

"Motor des Wachstums ist nicht der Staat, es sind die Unternehmen. Gerade die mittelständische Wirtschaft braucht mehr Freiräume, mehr Flexibilität und vor allem den politischen Mut zu klaren Entscheidungen. Der Groß- und Außenhandel steht bereit, diesen Weg aktiv zu unterstützen. Die Unternehmen wollen investieren, wachsen und Arbeitsplätze sichern. Dafür brauchen wir jetzt klare Signale und bessere Rahmenbedingungen", so der Großhändler.

23. März 2026

Pressekontakt:

Iris von Rottenburg
Abteilungsleiterin Kommunikation
Frederike Röseler
Pressesprecherin
Tel: 030/590099520
Mail: presse@bga.de

Original-Content von: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuell

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