Dieser Sozialstaat bremst uns aus

"Eine Wachstumsrate von 1 Prozent ist deutlich näher an der Rezession als am Aufschwung. Auch die Zahlen für den Großhandel als Frühindikator der wirtschaftlichen Entwicklung sehen düster aus. Es mangelt uns Unternehmen an Aufträgen, Wettbewerbsfähigkeit und ausreichendem Glauben an eine schnelle wirtschaftliche Erholung. Wenn die Politik bei den angekündigten Reformen jetzt nicht aufs Gaspedal drückt, gehen hier bei vielen dauerhaft die Lichter aus. Wir müssen dringend Kosten senken - nicht nur bei Bürokratie und Energie, sondern besonders im Sozialversicherungsbereich. Die ständig steigenden Kosten bremsen uns aus", fordert Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), anlässlich der Veröffentlichung des Jahreswirtschaftsberichts des Bundeswirtschaftsministeriums.

"Die Sozialstaatskommission hat in ihrem ersten Bericht zwar Probleme benannt, aber einen echten Sparwillen erkenne ich nicht. Wir geben hier Geld aus, das wir nicht haben, zulasten der nachfolgenden Generationen. Ich fordere die Bundesregierung auf, mutige Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie wehtun. Wir müssen zu einem dynamischen Wirtschaftswachstum zurückkehren, das maßgeblich vom privaten Sektor getragen wird. Die staatlichen Eingriffe müssen so weit wie möglich reduziert werden", so der Großhändler.

