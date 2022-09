Drittes Entlastungspaket ist nicht der große Wurf

Berlin (ots) - "Die Vereinigten Staaten behaupten sich zunehmend als wichtigster Absatzmarkt für Produkte "Made in Germany". Währenddessen nahmen die Nachfrageimpulse aus China deutlich ab, was nicht zuletzt in den restriktiven Corona-Maßnahmen begründet ist. Als Beschaffungsmarkt bleibt China aber weiterhin von überragender Bedeutung.", so fasst Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), die heute ...

mehr