Aktueller denn je: NDR beleuchtet Siegfried Lenz’ Relevanz zum 100. Geburtstag

Zum 100. Geburtstag von Siegfried Lenz am 17. März präsentiert der Norddeutsche Rundfunk (NDR) neue Perspektiven auf den norddeutschen Autor, die nicht nur eine Rückschau bieten, sondern die bleibende Relevanz seiner Themen rund um Krieg, Moral und Verantwortung hervorheben.

Lenz lesen - mit Catrin Striebeck, Bjarne Mädel und Stephan Kampwirth

Zum Auftakt der Feierlichkeiten rund um den 100. Geburtstag von Siegfried Lenz veranstaltet NDR Kultur gemeinsam mit der Siegfried Lenz Stiftung am 1. März in Hamburg und Kiel Lesungen unter dem Motto „Hamburg liest Lenz“ bzw. „Schleswig-Holstein liest Lenz“. Im Fokus steht die Fragestellung, was die Texte von Siegfried Lenz heute bedeuten – mit dabei sind hochkarätige Schauspieler*innen wie Catrin Striebeck, Bjarne Mädel und Stephan Kampwirth. In diesem Rahmen werden auch die Landessieger der NDR Kultur „Lenz Challenge“ präsentiert. Die Hamburger Matinee wird fürs Radio aufgezeichnet und wird am 15. März um 20.00 Uhr auf NDR Kultur gesendet.

„Lenz-Challenge“: NDR Kultur produziert Kurzhörspiele von Schülerinnen und Schülern

Im Rahmen des Kreativwettbewerbs „Lenz Challenge“ von NDR Kultur, an dem sich rund 45 Theater- und Deutschkurse aus Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein beteiligt haben, sind kurze Handyvideos entstanden - inspiriert durch Hörspiele von Siegfried Lenz. Nun hat die Jury die erfolgreichsten Handy-Reels aus jedem Bundesland ausgewählt: Als Landes-Sieger wurden die Gelehrtenschule des Johanneums aus Hamburg mit „Breaking Point“, die Niels-Stensen-Schule Schwerin aus Mecklenburg-Vorpommern mit „IRRWEGE“, die IGS Osterholz-Scharmbeck aus Niedersachsen mit „Fünf Schüsse auf Lorenz A.!“ sowie das Ernst-Barlach-Gymnasium Kiel aus Schleswig-Holstein mit „Schuld und Verantwortung“ benannt. Die Landes-Sieger wurden nach Hamburg eingeladen, wo die Schülerinnen und Schüler unter professioneller Anleitung von NDR Kultur ein eigenes kleines Hörspiel im Studio aufgenommen haben. Ein besonderes Coaching erhielt das Team der Niels-Stensen-Schule Schwerin durch den Schauspieler Merlin Sandmeyer, das mit „IRRWEGE“ einen besonders überzeugenden Beitrag eingereicht hatte.

Mehr unter: www.ndr.de/lenz-gewinnerteams

Premiere: NDR Kultur präsentiert Dokudrama mit Jonas Nay als Inspektor Tondi

In „100 Jahre Siegfried Lenz – Was würdest du tun?“ begibt sich Schauspieler Jonas Nay als Inspektor Tondi – einer literarischen Figur von Siegfried Lenz - auf eine Reise durch die Gegenwart. Das von NDR Kultur produzierte Dokudrama verknüpft Lenz’ zentrale Themen wie Moral, Pflicht und Gewissen mit aktuellen Herausforderungen wie Krieg, Migration und Klima. Menschen mit persönlichen Geschichten treten in den Dialog mit der Lenz-Figur und machen so sichtbar, wie relevant Lenz’ Fragen heute noch sind. Die Geschichten eines ehemaligen Soldaten, von jungen Polizisten und Klimaaktivisten verknüpfen sich mit den Werken von Lenz und werfen deren Fragen auf: Wo verläuft die Grenze zwischen richtig und falsch? Wie verhält es sich mit Pflicht und Gewissen?

Im Dokudrama geben Günter Berg, langjähriger Verleger und Freund von Siegfried Lenz sowie Vorstand der Siegfried Lenz Stiftung, sowie die Autorin und Journalistin Sabine Rückert Einblicke in Leben und Werk Lenz’ und erläutern zentrale Themen wie Pflicht, Gewissen, Schuld und Unschuld. Ergänzt wird die Produktion durch umfangreiches Archivmaterial mit originalen Tondokumenten des Schriftstellers.

Das Dokudrama ist ab 9. März in der ARD Mediathek abrufbar und wird am 16. März um 22.45 Uhr im NDR Fernsehen gesendet. Vera Weber schrieb das Buch und führte Regie, die Redaktion im NDR hatten Marc Brasse und Niels Grevsen.

„Dat Füerschipp“: Plattdeutsches Hörspiel belebt Lenz’ Erzählung neu

Mit der Neuauflage des plattdeutschen Hörspiels „Dat Füerschipp“ („Das Feuerschiff“) bringen NDR und Radio Bremen eine von Siegfried Lenz’ bekanntesten Erzählungen in einem regionalen Gewand zurück. Erzählt wird von Kapitän Freytag und seiner Besatzung, die in einer Ausnahmesituation versuchen, einen gewaltfreien Ausweg zu finden. Zwischen Spannung und menschlichen Konflikten spielt die Produktion mit zeitlosen Themen – und verleiht der plattdeutschen Sprache eine hörbare Stimme. Die Folgen sind ab dem 13. März in der ARD Audiothek verfügbar.

Lenz-Schätze im NDR Fernsehen und in der ARD Audiothek

Das NDR Fernsehen ehrt Siegfried Lenz im März mit einer Reihe bemerkenswerter Verfilmungen, die 20 Jahre und teilweise länger nicht mehr im Fernsehen zu sehen waren, und bietet damit einen tiefen Einblick in seine Themen und Figurenwelt.

Am Montag, 9. März (23.15 Uhr) wird „Das serbische Mädchen“ gesendet, das die gefährliche und mutige Reise der jungen Dobrilla aus Serbien nach Hamburg eindrucksvoll erzählt. Im Anschluss läuft der 1952 vom NDR produzierte Kurzfilm „Inspektor Tondi“. Er begleitet einen unkonventionellen Ermittler auf der Jagd nach einem jungen Medizinstudenten, der ohne Zulassung als Arzt praktiziert, um einem todkranken Patienten zu helfen. Am Montag, 16. März (23.30 Uhr) folgt der Zweiteiler „Deutschstunde“ aus dem Jahr 1971, der eindringlich die inneren Konflikte eines Jungen im nationalsozialistischen Deutschland thematisiert. Eine Woche später, am 23. März, beginnt die Ausstrahlung der mehrteiligen Familiensaga „Heimatmuseum“ (1986) nach Motiven des Romans von Siegfried Lenz.: Teil 1 „Schöne Tage in Masuren“ und Teil 2 „Zygmunt und Edith“ am 23. März ab 23.15 Uhr, Teil 3 „Die Trennung“ am Montag, 30. März (23.15 Uhr).

Der NDR hat zudem bereits 16 ausgewählte Hörspiele von Siegfried Lenz aus verschiedenen Schaffensphasen in der ARD Audiothek veröffentlicht. Darunter sind Klassiker wie die Politdramen „Zeit der Schuldlosen“ und „Zeit der Schuldigen“ sowie die schwarze Komödie „Das Labyrinth“. Die 2020 entstandene Fassung des Antikriegsromans „Der Überläufer“ zeigt Lenz’ bleibende Aktualität. Die Hörspiele sind mit Illustrationen der Comiczeichnerin Anna Haifisch versehen. Mehr unter: www.ndr.de/lenzhoerspiele

Über Siegfried Lenz

Geboren am 17. März 1926 in Lyck (heute Polen), gestorben 2014 in Hamburg, zählt Lenz zu den prägenden Autoren der deutschen Nachkriegsliteratur. Seine Romane und Hörspiele beschäftigen sich nach wie vor mit grundlegenden Fragen von Schuld, Verantwortung und gesellschaftlicher Moral. Zahlreiche Auszeichnungen belegen seine kulturelle Bedeutung. Über drei Jahrzehnte war er zudem mit dem NDR eng verbunden.

