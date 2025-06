NDR Norddeutscher Rundfunk

Premiere mit Publikum: NDR Info bringt „Mitreden!“ live auf die Bühne – jetzt für Lübeck bewerben

Ihre Meinung zählt – live vor Ort in Lübeck! NDR Info bringt das bundesweite Debattenformat „Mitreden! Deutschland diskutiert“ auf die Bühne. Zum ersten Mal findet die ARD Sendung mit Publikum statt: Am Montag, 21. Juli, lädt NDR Info zur Premiere von „Mitreden! Live vor Ort“ in die Kulturwerft Lübeck ein. Die Teilnahme ist kostenlos, die Plätze sind limitiert. Interessierte können sich ab sofort online bewerben unter: www.mitreden.ard.de.

Mitreden, mitdenken, mitgestalten – das Publikum steht im Mittelpunkt

In einer Zeit, in der soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Stabilität neu verhandelt werden, kommt es auf Ihre Stimme an. Steigende Preise, eine schwächelnde Wirtschaft und politische Pläne zur Reform des Bürgergelds sorgen für Diskussionsstoff. Unter dem Titel „Sozialstaat unter Druck: mehr Leistung, weniger Bürgergeld?“ diskutieren Bürger*innen in Lübeck live mit Gästen aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft über die Zukunft der sozialen Sicherheit in Deutschland.

Adrian Feuerbacher, NDR Chefredakteur: „Mitreden! Deutschland diskutiert“ gibt Ihnen eine Stimme, die öffentlich gehört wird – gerade bei kontroversen Themen. Jetzt ist die Sendung der ARD Infoprogramme erstmals live vor Ort. Wir freuen uns auf eine spannende Premiere in Lübeck, auf den direkten Austausch mit Ihnen, auf lebhafte Debatten, auf Ihre Ideen und Standpunkte. Seien Sie dabei.”

Direkter Austausch mit Politik und Gesellschaft

Bei „Mitreden!“ geht es nicht nur um Expert*innenmeinungen – das Publikum vor Ort stellt die Fragen und sagt seine Meinung. Durch den Abend führt NDR Info Moderatorin Nina Zimmermann. Als Saalreporterin ist Birgit Langhammer von NDR Info mit dabei.

Diese Gäste stellen sich der Diskussion und den Fragen des Publikums:

Claus Ruhe Madsen (CDU), Wirtschafts- und Arbeitsminister Schleswig-Holstein

(CDU), Wirtschafts- und Arbeitsminister Schleswig-Holstein Enzo Weber , Ökonom und Forschungsbereichsleiter am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg

, Ökonom und Forschungsbereichsleiter am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg Helena Steinhaus, Sozialaktivistin, Autorin und Gründerin von Sanktionsfrei e. V.

Wann?

Montag, 21. Juli 2025

Einlass: 19 Uhr

Aufzeichnung der Live-Sendung: 20.15 bis 22.00 Uhr

Wo?

Kulturwerft Lübeck

Im Anschluss an die Sendung lädt NDR Info zum „Meet & Greet“ mit den Macher*innen der Sendung ein – für alle, die noch mehr wissen oder einfach weiterdiskutieren wollen. Mit dabei das „Mitreden!“-Team, NDR Info Aktuell-Chefin Christiane Uebing und NDR Chefredakteur Andreas Cichowicz.

Live dabei – deutschlandweit

Die Sendung wird live übertragen und ist im Radio auf BR24, HR Info, MDR AKTUELL, NDR Info, rbb24 Inforadio und SWR Aktuell zu hören. Wer „Mitreden! Live vor Ort” zuhause verfolgt, kann sich über den YouTube-Kanal der tagesschau im Live-Chat beteiligen:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLkKDSXRppVa5RIn2PuNXI-mygoNhfjSFf

