Skoda Auto Deutschland GmbH

Škoda Buffet: Auf ins ,Freujahr‘ mit attraktiven Modellen und Angeboten

Weiterstadt (ots)

› Aktionstag am 25. Januar bei teilnehmenden Škoda Partnern bietet ideale Möglichkeit, spannende Modellneuheiten wie den 100% elektrischen Škoda Elroq zu erleben

› Škoda Partner präsentieren die umfangreich ausgestatteten Sondermodelle Tour, bei denen Kunden von bis zu 3.000 Euro Preisvorteil profitieren(1)

› Škoda bietet Sondermodellreihe Tour für Fabia, Scala, Kamiq, Karoq und Octavia an

› Bis zum 28. Februar: bisherigen Škoda eintauschen und Treueprämie erhalten(2)

Teilnehmende Škoda Partner in ganz Deutschland laden am Samstag, den 25. Januar, zum Škoda Buffet 2025 ein. Unter dem Motto ,Freujahr‘ können Kunden am Aktionstag das jüngste und vielseitigste Modellportfolio der Unternehmensgeschichte kennenlernen, Probefahrten vereinbaren und von attraktiven Angeboten profitieren. Als Highlight stellt Škoda das neue elektrische Kompakt-SUV Elroq vor. Als weitere Leckerbissen des Škoda Buffets stehen die Sondermodelle Tour bereit, die Škoda für die Baureihen Fabia, Scala, Kamiq, Karoq und Octavia anbietet. Beim Kauf eines Tour-Modells können Kunden gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell bis zu 3.000 Euro sparen(1).

Über Online-Konfiguratoren lässt sich das persönliche Wunschfahrzeug von der Motorisierung über die Lackierung bis hin zu den Ausstattungsmerkmalen im Detail zusammenstellen. Vor dem Kauf schätzen viele Kunden aber nach wie vor den Besuch beim Händler vor Ort. Mit Events wie dem Škoda Buffet liefert die Marke einen besonderen Anreiz für Gäste, ins Autohaus zu kommen. Der Aktionstag bietet die optimale Möglichkeit, um neue Modelle persönlich hautnah kennenzulernen. Spätestens eine Probefahrt gibt oft den entscheidenden Ausschlag. Diese können Besucher direkt vor Ort vereinbaren.

Ein besonderer Leckerbissen des Škoda Buffets: der neue elektrische Elroq

Das Škoda Buffet 2025 steht unter dem Motto ,Freujahr‘. Zu den Highlights zählt der neue Elroq, das erste batterieelektrische Modell der Marke im Segment der Kompakt-SUV. Mit ihm zieht erstmals ein Serienmodell in die Škoda Autohäuser ein, das die neue Designsprache Modern Solid umsetzt. Prägnantes Markenzeichen ist das hochmoderne Tech-Deck-Face der Frontpartie. Die Spezialisten der Škoda Partner stehen auch während des Aktionstags mit Rat und Tat zur Seite und können zum Beispiel empfehlen, welche Batteriegröße und Elroq-Version am besten zu den eigenen Bedürfnissen passt. Je nach Variante kann der Elroq mit einer Akkuladung mehr als 560 Kilometer im WLTP-Zyklus zurücklegen(3).

Fünf Baureihen als umfangreich ausgestattete Sondermodelle Tour

Bei Sondermodellen schnürt Škoda besonders beliebte Komfortmerkmale und sonst optionale Pakete zu einem attraktiven Gesamtpaket. Die umfangreich ausgestatteten Tour-Sondermodelle bietet die Marke für fünf Baureihen an: den Kleinwagen Fabia, den kompakten Scala, den Crossover Kamiq und das Kompakt-SUV Karoq sowie die Bestseller Octavia und Octavia Combi. Die Tour-Modelle ziert ein Emblem an den Kotflügeln, auch Leichtmetallfelgen zählen zur Serienausstattung. Im Inneren bestimmt die Design Selection Loft mit zeitlosen Tönen in Schwarz und Grau das Bild. Die Besucher des Škoda Buffets können in den unterschiedlichen Modellen Platz nehmen, das Infotainment testen und sich vor Ort von der Geräumigkeit des Gepäckraums überzeugen. Beim Kauf eines Tour-Sondermodells profitieren die Kunden von einem Preisvorteil in Höhe von bis zu 3.000 Euro gegenüber dem Kauf eines vergleichbar ausgestatteten Serienmodells(1).

Alten Škoda eintauschen und Treueprämie sichern

Bis zum 28. Februar dürfen sich Kunden, die bereits einen älteren Škoda ihr Eigen nennen, zusätzlich über ein attraktives Angebot freuen: Sie können ihr bisheriges Modell beim Kauf oder Leasing eines Neuwagens der Marke gegen eine Treueprämie eintauschen(2). Hierfür muss das Fahrzeug zuvor mindestens sechs Monate auf sie angemeldet gewesen sein. Die Höhe der Treueprämie richtet sich nach dem gewählten Neuwagenmodell und dem freiwillig gewährten Nachlass des teilnehmenden Škoda Partners.

(1) Preisvorteil gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der Škoda Auto Deutschland GmbH für vergleichbar ausgestattete Serienmodelle der Ausstattungslinie Selection am Beispiel des Škoda Octavia Combi Tour. Die Höhe des Preisvorteils bestimmt sich nach dem jeweiligen Tour Sondermodell (Fabia, Scala, Kamiq, Karoq, Octavia oder Octavia Combi). Der Verkaufspreis wird allein vom Škoda Partner festgesetzt.

(2) Ein Angebot für Privatkunden und gewerbliche Einzelabnehmer bei Abschluss eines Kauf-, Leasing- oder Finanzierungsvertrages für noch nicht zugelassene Neufahrzeuge im Zeitraum 01.01. bis 28.02.2025 (es gilt das Datum des Vertragsschlusses) beim teilnehmenden Škoda Partner. Gilt nicht für Škoda Elroq. Die Höhe der Treueprämie richtet sich nach dem gewählten Neuwagenmodell und dem freiwillig gewährten Nachlass des teilnehmenden Škoda Partners. Nur gültig bei Nachweis des Vorbesitzes eines Škoda Fahrzeugs, das bei Abschluss des Vertrages mindestens sechs Monate auf den Kunden zugelassen gewesen sein muss. Nicht kombinierbar mit weiteren ausgewählten Sonderaktionen oder Sonderkonditionen.

(3) Die im Text angegebenen Reichweiten wurden im WLTP-Messverfahren ermittelt. Die tatsächliche Reichweite ist abhängig von Faktoren wie persönliche Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Witterungsverhältnisse, Nutzung von Heizung und Klimaanlage, Vortemperierung, Anzahl der Mitfahrer.

