NDR öffnet medienCAMPUS in Hamburg-Rotherbaum und bündelt Medienkompetenz-Angebote

Mit dem medienCAMPUS bietet der NDR an seinem Standort in der Rothenbaumchaussee einen neuen Ort für die Medienbildung im Norden. Dort werden regelmäßig Workshops, Diskussionen und Redaktionseinblicke für Schulklassen angeboten. Auch für Lehrende wird es Weiterbildungen und andere Veranstaltungen geben. Die Workshops und Veranstaltungen können Lehrkräfte ab sofort direkt über ein Onlinetool buchen.

Das bietet der NDR im medienCampus an

Wie erkenne ich Falschinformation? Wie werden Videobeiträge produziert? Und wie wählen Journalist*innen eigentlich ihre Themen aus? Die Angebote für Schüler*innen fokussieren sich auf die Themenbereiche Journalismus, Social Media und Desinformation. Ziel ist, dass die Jugendlichen Nützliches für ihren Alltag in der digitalen Welt mitnehmen, ihr eigenes Verhalten reflektieren und den Wert von Journalismus verstehen. In vielen Workshops werden die Jugendlichen auch selbst aktiv und kreativ.

Die Workshops richten sich an Schulklassen und andere Schülergruppen ab der 8. Klasse und dauern zwischen 120 Minuten und einem Tag. Auch Lehrkräfte können sich im Campus weiterbilden. Die Referent*innen sind erfahrene NDR Journalist*innen. Fernsehen, Youtube, Podcast, TikTok, Whatsapp oder Instagram: Informationen auf allen Kanälen sind ihr Geschäft und sie geben erlebbare Einblicke in die Welt des Journalismus.

ARD Nachrichtentag am 5. Juni ist Auftakt

Pünktlich zum ARD Nachrichtentag am 5. Juni startet der NDR den neuen medienCAMPUS. Ziel des ARD Nachrichtentags ist es, Menschen zu befähigen, sich selbstbewusst und kritisch in der Nachrichtenwelt zu bewegen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Angebote erfahren, wie Journalistinnen und Journalisten arbeiten - von der ersten Idee über die Recherche bis zur fertigen Nachricht. Die Workshops bieten eine Mischung aus Praxisübungen, Diskussionen und Einblicken in echte Redaktionsabläufe.

Einen Überblick über die Angebote, Termine und Referent*innen zum ARD Nachrichtentag gibt es direkt im Buchungstool: https://einfachmedien-anmeldung.de/

