Start der NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland - aus einsam wird gemeinsam!"

Hamburg (ots)

Am Montag, 2. Dezember, startet die diesjährige NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland - aus einsam wird gemeinsam".

Dieses Jahr engagiert sich der NDR gemeinsam mit den Bürgerstiftungen für Menschen, die einsam sind. Die Bürgerstiftungen schaffen und unterstützen Orte, an denen Begegnung stattfindet, an denen sich Menschen gegenseitig helfen, über gemeinsame Aktivitäten verbunden sind und im Gespräch bleiben. Der NDR und die Bürgerstiftungen möchten gemeinsam dazu beitragen, Menschen aus der Einsamkeit zu holen und so den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken.

In den kommenden zwei Wochen werden die NDR Radioprogramme, das NDR Fernsehen, NDR.de und die Social Media-Kanäle sowie Radio Bremen über das Engagement der Bürgerstiftungen berichten.

NDR Intendant Joachim Knuth: "Wir sind heute so vernetzt wie nie, und doch fühlen sich viele Menschen so einsam wie nie. Ein Thema, das uns alle angeht. Denn einsame Menschen ziehen sich zurück und haben nicht nur weniger Vertrauen in ihre Mitmenschen, sondern auch in politische Institutionen und in die Demokratie. Deshalb unterstützen wir in diesem Jahr mit unserer Benefizaktion die vielen norddeutschen Bürgerstiftungen, die mit unterschiedlichen Projekten und Angeboten dazu beitragen, dass Menschen wieder den Weg aus der Einsamkeit in die Gemeinschaft finden."

Rüdiger Ratsch-Heitmann, Geschäftsführer der BürgerStiftung Hamburg (aus dem Interview in der "Rückenwind"-Winterausgabe): "Bürgerstiftungen bieten die Möglichkeit, gemeinsam etwas zu bewegen. Dabei erlebt man Selbstwirksamkeit und das Gefühl, gebraucht zu werden. So geraten Menschen gar nicht erst in Gefahr, einsam zu werden. Doch es braucht noch mehr Menschen, die mitmachen. Die aufeinander zugehen, ihre Ideen einbringen und mit Geld unterstützen. Daher freuen wir uns, in diesem Jahr Aktionspartner von "Hand in Hand für Norddeutschland" zu sein."

In ganz Norddeutschland gibt es rund 80 Bürgerstiftungen, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken und Menschen miteinander verbinden, indem sie u.a. Mehrgenerationenhäuser und Jugendfreizeitzentren fördern oder Patenschaftsprojekte anbieten.

Die Spenden der NDR Benefizaktion kommen zu 100 Prozent den Bürgerstiftungen in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bremen zugute.

Mit seiner Benefizaktion unterstützt der NDR zum vierzehnten Mal wohltätige Zwecke und das Ehrenamt im Norden. Die Partner der NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" wechseln jährlich. Sie verteilen die Spenden in eigener Verantwortung an ihre Projekte.

Für die Benefizaktion 2024 ist bei der Sozialbank ein Spendenkonto eingerichtet:

IBAN DE35 201 205 200 400 500 600 Empfänger: Bürgerstiftungen im Norden

Unter www.NDR.de/handinhand kann auch online gespendet werden. Das Spendenkonto ist bis zum 31. Januar 2025 geöffnet. Im Februar 2025 wird das Aktionsergebnis bekannt gegeben.

Weitere Informationen online unter www.NDR.de/handinhand

