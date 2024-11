NDR Norddeutscher Rundfunk

"Robbie darf präsent sein" - "Sportschau"-Podcast zum 15. Todestag von Nationaltorwart Robert Enke

Vor 15 Jahren nahm sich Fußball-Torwart Robert Enke das Leben. Diese Nachricht erschütterte am 10. November 2009 das Land. Es war ein so einschneidendes Ereignis, dass die meisten Menschen sich heute noch erinnern, wie und wo sie davon erfahren haben. Bis zu seinem Tod wusste kaum jemand, dass Robert Enke schon seit Jahren an schweren Depressionen gelitten hatte.

Anlässlich seines 15. Todestages veröffentlicht die "Sportschau" die Podcast-Serie "Robert Enke" neu. Hierfür hat sich NDR Reporter Moritz Cassalette (Autor des Podcasts "Jan Ullrich. Held auf Zeit") erneut mit Teresa Enke getroffen, die wieder verheiratet ist und Einblicke in ihr neues Leben gibt: "Das ist nicht einfach, diesen großen Schatten da zu haben. Das, glaube ich, ist für keinen Mann an meiner Seite einfach. Und deswegen bin ich umso dankbarer, dass es so funktioniert und dass Robbie eben noch präsent sein darf." Zu hören sind die Folgen ab Freitag, 7. November, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Der Podcast beantwortet Fragen: Wie verbreitet sind psychische Probleme unter Profi-Fußballern? Was hat die Medienwelt aus dem Tod von Robert Enke gelernt? Und wie weit sind der Fußball und die Gesellschaft 15 Jahre später?

Moritz Cassalette hatte schon zum zehnten Todestag einen sehr erfolgreichen und mehrfach ausgezeichneten Podcast über Robert Enke produziert. Für die Neuauflage kommen viele ehemalige Weggefährten zu Wort. Enkes bester Freund Marco Villa erzählt von traurigen und lustigen Momenten mit dem damaligen Nationaltorhüter. Mitspieler Per Mertesacker erinnert sich an ein beeindruckendes Kabinenerlebnis. Oliver Bierhoff umreißt Enkes Perspektiven in der Nationalmannschaft. Außerdem kommen Sportler zu Wort, die sich während ihrer Karriere wegen psychischer Probleme behandeln ließen. Und Expertinnen und Experten ordnen die Krankheit Depression ein und zeigen Auswege auf.

Der Podcast "Robert Enke" ist ab 7. November in der ARD-Audiothek abrufbar unter folgendem Link: https://www.ardaudiothek.de/sendung/robert-enke/13831533/

