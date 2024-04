NDR Norddeutscher Rundfunk

Kurt-Magnus-Preis für NDR Redakteurin Isabel Scholz

Hamburg (ots)

NDR Redakteurin Isabel Scholz ist am Mittwoch, 17. April, in Frankfurt am Main mit einem Kurt-Magnus-Preis ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung gilt als bedeutendster Nachwuchsförderpreis der ARD für junge Radiojournalistinnen und -journalisten.

Ausgezeichnet hat die Jury Isabel Scholz vor allem für die Aktion "Lasst uns Leben retten", die sie für N-JOY, die junge Medienmarke des NDR, geplant und umgesetzt hat. Ziel der Aktion ist es, alle Menschen im Norden in Erster Hilfe fit zu machen. Die Aktion funktioniert durch Beiträge im Radio und auf den Social Media Plattformen. Außerdem ist Isabel Scholz als leitende Redakteurin verantwortlich für die N-JOY Podcasts "Tatsächlich schwanger" und "arm & trotzdem".

In der Jury-Begründung heißt es: "Isabel Scholz zeichnen wir aus für ihre konzeptionelle Arbeit und die crossmediale Vielfalt; sie ist ein breit aufgestelltes Talent mit sehr kreativen Ideen, gepaart mit gutem Journalismus. Bei der Aktion hat uns beeindruckt, wie mit Song, Tanz, Audio-Elementen über alle Ausspielwege hinweg gearbeitet wurde, und dabei berührende Geschichten erzählt wurden. Die herausragende Konzeptions- und Entwicklungsarbeit ist hier preiswürdig; ebenso wie bei den Podcasts die Formatentwicklung und redaktionelle Begleitung."

NDR Programmdirektorin Katja Marx: "Isabel Scholz ist eine herausragend kreative Journalistin und ein echter Organisationsprofi. Von ihr verantwortete Projekte haben stets Hand und Fuß - und jede Menge Herz, so wie die im besten Sinne öffentlich-rechtliche Aktion 'Lasst uns Leben retten'. Meinen herzlichen Glückwunsch!"

Isabel Scholz (34) ist seit 2020 Redakteurin bei N-JOY, der jungen Medienmarke des NDR. Sie studierte Medienwissenschaften in Siegen und machte ihren Master im Fach Hörfunkjournalismus in Leipzig. Neben dem Studium arbeitete sie über viele Jahre beim Radiosender SWR DASDING. Nach dem Masterstudium folgte ein Hörfunk-Volontariat bei RADIO GALAXY. Seit 2016 ist sie für N-JOY tätig, zunächst als Autorin und Moderatorin, mittlerweile als Redakteurin im Leitungsteam sowie im Team Entwicklungskoordination für digitale Produkte.

Der Kurt-Magnus-Preis wird alljährlich von der Dr.-Kurt-Magnus-Stiftung verliehen. Die Stiftung fördert qualifizierte Nachwuchskräfte des deutschen Hörfunks. Die Federführung für die Preisverleihung liegt beim Hessischen Rundfunk, bei dem Dr. Kurt Magnus bis zu seinem Tod 1962 Vorsitzender des Verwaltungsrats war.

Fotos von der Preisverleihung unter www.ARD-Foto.de.

Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell