NDR Norddeutscher Rundfunk

Spitzenreiter: Die vier erfolgreichsten Regionalmagazine Deutschlands laufen im NDR Fernsehen

Hamburg (ots)

Jeden Tag um 19.30 Uhr bietet das NDR Fernsehen in Magazinen kompakte Informationen aus der Region - mit riesigem Erfolg: Auch 2023 liefen hier die vier beliebtesten TV-Landesprogramme Deutschlands. 1,224 Millionen Zuschauer*innen im Schnitt schalteten pro Tag um 19.30 Uhr eines der Landesprogramme ein. Der durchschnittliche Marktanteil der halbstündigen Sendungen lag bei hohen 29,6 Prozent.

NDR Intendant Joachim Knuth: "Über das Geschehen im ganzen Norden aktuell und umfassend zu informieren, gehört zu unserem Anspruch und Auftrag. Es freut mich sehr, dass so viele Menschen die Regionalmagazine des NDR einschalten und uns damit ihr Vertrauen schenken. Diese Auszeichnung ist zugleich ein Ansporn: Bereits in diesem Jahr sollen unsere Reporterinnen und Reporter noch häufiger aus den Regionen in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern berichten, in allen Programmen und Ausspielwegen des NDR und der ARD."

Den höchsten Marktanteil von allen Regionalmagazinen des NDR hatte 2023 erstmals das "Hamburg-Journal". Im Schnitt 37,5 Prozent aller Menschen, die in dem Bundesland um 19.30 Uhr Fernsehen guckten, hatten diese Sendung im NDR Fernsehen eingeschaltet. Die Sendung aus der Hansestadt schob sich auch bundesweit in der Rangliste nach vorne: Im Vergleich aller Fernseh-Regionalprogramme in Deutschland lag das "Hamburg-Journal" auf dem zweiten Platz - nach Platz 4 im vorvergangenen Jahr. Bundesweiter Spitzenreiter war 2023 erneut "buten un binnen" von Radio Bremen mit 39,1 Prozent Marktanteil. Auch dieses Magazin läuft um 19.30 Uhr im NDR Fernsehen.

An dritter Stelle im bundesweiten Vergleich lag das "Nordmagazin" aus und für Mecklenburg-Vorpommern mit 37,3 Prozent Marktanteil. Auf dem bundesweiten Platz vier folgte das "Schleswig-Holstein Magazin" mit 35,8 Prozent Marktanteil. "Hallo Niedersachsen" behauptet mit 22,9 Prozent Marktanteil Platz 11 unter den TV-Regionalmagazinen.

Bundesweit war das NDR Fernsehen im vergangenen Jahr erneut das meistgenutzte Dritte Programm - und das einzige Dritte unter den Top 10 der TV-Programme Deutschlands. Der Marktanteil lag bei 2,6 Prozent. Bundesweit schalteten täglich für mindestens eine Minute 7,401 Millionen Menschen das NDR Fernsehen ein. Im Norden lag der Marktanteil im vergangenen Jahr bei 8,0 Prozent, das entsprach im Schnitt 3,034 Millionen Menschen täglich.

*Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4; Auswertungszeitraum: 1.1.2023 bis 31.12.2023 (Ländermagazine um 19.30 Uhr von Montag bis Sonntag im NDR Fernsehen)

Um die Regionalprogramme miteinander zu vergleichen, wird der Marktanteil zugrunde gelegt. Da die Bevölkerungszahl in den Bundesländern sehr unterschiedlich ist, kann die absolute Zahl der Zuschauer*innen keine Basis für einen Vergleich bilden.

Der Marktanteil sagt aus, wie viel Prozent der Menschen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt linear fernsehen, sich für welches Programm entschieden haben.

