NDR Elbphilharmonie Orchester auf Japan-Tournee: ausverkaufte Konzerte, Standing Ovations

Hamburg

Das NDR Elbphilharmonie Orchester ist derzeit in Japan auf Tournee und knüpft damit an eine langjährige Tradition an. Nach legendären Konzerten vor allem unter der Leitung des Ehrendirigenten Günter Wand sowie unter Christoph von Dohnanyi steht nun Chefdirigent Alan Gilbert am Pult der 13. Tournee des Orchesters nach Japan. Auf den Programmen in Osaka, Matsumoto, Nagoya, Tokio und Akita sind Werke von Brahms zu hören: das Klavierkonzert Nr. 1 d-Moll op.15 sowie die Erste Sinfonie c-Moll op.68. Kyohei Sorita, Preisträger des renommierten Chopin-Wettbewerbs, ist der Solist der Abende.

Auch bei dieser Tournee ist die Euphorie und Sympathie spürbar, die dem NDR Elbphilharmonie Orchester entgegenschlägt: Vor vollen Konzertsälen und einem kundigen Publikum werden Alan Gilbert und die Musikerinnen und Musiker während ihrer Tournee gefeiert. „Konzerte in Japan sind für mich immer etwas ganz Besonderes“, so Alan Gilbert: „Ich bin Halb-Japaner und ich fühle mich hier wie zu Hause. Es macht mich außerordentlich stolz, mein wunderbares Orchester in dieses fantastische Land zu bringen, und die Orchestermitglieder sind gern hier. Die Menschen hier lieben Klassische Musik. Jedes Konzert fühlt sich hier gut an, und das Orchester spielt großartig.“ Torsten Frank vom Vorstand des NDR Elbphilharmonie Orchesters ergänzt: „Wir sehen es als eine unserer wichtigen Aufgaben an, unsere Musik in andere Länder zu tragen, in andere Regionen der Welt und natürlich auch nach Asien, wo wir ein tolles Publikum haben. Es ist wichtig für das Orchester, unterwegs zu sein und seine Kunst zu zeigen, als Kulturbotschafter für Hamburg im Ausland. Die erste Brahms Sinfonie auf dieser Tournee so oft zu spielen ist ein schönes Erlebnis, jedes Konzert ist immer ein bisschen anders und entwickelt unterschiedlichen neue Facetten. Auch dadurch wachsen wir mit unserem Chefdirigenten Alan Gilbert noch enger zusammen.“

Das Konzert aus der Suntory Hall in Tokio vom 28. November wird am 26. Januar 2024 im Radio auf NDR Kultur gesendet. Dort gibt es zudem im Tagesprogramm Berichte zur Tournee des Orchesters, ebenso wie auf dem Instagram Account des Orchesters NDREO.

