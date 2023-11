NDR Norddeutscher Rundfunk

NDR Fernsehen: erfolgreichster Oktober seit 20 Jahren

Hamburg (ots)

Das NDR Fernsehen hat den erfolgreichsten Oktober seit 20 Jahren abgeschlossen. Der lineare Marktanteil im Norden betrug 8,5 Prozent - einen solch hohen Wert hatte das NDR Fernsehen zuletzt im Oktober 2004 erreicht. Bundesweit kam das NDR Fernsehen im Oktober auf einen Marktanteil von 2,8 Prozent, besser war dieser Wert zuletzt vor 21 Jahren. Rund 7,5 Millionen Menschen erreichte das NDR Fernsehen in Deutschland im vergangenen Monat täglich.

Zum Erfolg beigetragen haben insbesondere die Angebote an regionaler Information: Die NDR Fernseh-Landesprogramme sowie die Nachrichtenangebote "NDR Info" und "NDR Info extra", insbesondere anlässlich des Sturms über Norddeutschland am 20. Oktober. Die 1000. Ausgabe der "NDR Talk Show" am 13. Oktober erreichte in Norddeutschland einen Marktanteil von 22,4 Prozent. Besonders stark präsentierte sich im Oktober die Vorabend-Sendung "DAS!". Dort begrüßte beispielsweise am 29. Oktober Inka Schneider die NDR "Visite"-Moderatorin Vera Cordes - 19,6 Prozent Marktanteil. Zu den Höhepunkten zählten außerdem das Verbrauchermagazin "Markt", das Gesundheitsmagazin "Visite" und die Ausgaben der Roadshow "Tietjen campt", die in der Spitze auf 10,8 Prozent Marktanteil kamen.

