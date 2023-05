Anton/Bauer

Anton/Bauer bringt Salt-E Dog auf den Markt: Die Zukunft der nachhaltigen Film- und TV-Produktion - Angetrieben durch Natrium

Shelton, Conn. (ots/PRNewswire)

Die branchenweit erste nachhaltige 9-kWh-Stromversorgung verwendet Energiezellen auf Salzbasis als Ersatz für Lithium und läutet damit eine neue Ära der umweltfreundlichen Medienproduktion ein

Anton/Bauer, ein führender Hersteller von mobilen Stromversorgungslösungen für Rundfunk- und Filmausrüstungen und eine Marke von Videndum, hat die Markteinführung von Salt-E Dog bekanntgegeben, einer mobilen 9-kWh-Stromquelle auf Natriumbasis, die speziell für Film- und Fernsehproduktionen entwickelt wurde. Die branchenweit erste Natrium-basierende Stromquelle liefert konsistente und zuverlässige Energie und löst das drängende Problem der Kohlenstoffemissionen, die bei herkömmlichen Generatoren mit fossilen Brennstoffen oder Lithium auftreten. Sie stellt einen wichtigen Meilenstein in der nachhaltigen Energieversorgung für die Medien- und Unterhaltungsbranche dar und positioniert Anton/Bauer als einen führenden Anbieter von sauberen Energielösungen.

Der Salt-E Dog eignet sich für Dreharbeiten und Produktionen, bei denen emissionsfreie und geräuschlose Energie benötigt wird. Durch die Verwendung von Strom auf Natriumbasis schafft die Batterie eine gesündere und angenehmere Umgebung für Produktionsteams und Schauspieler. Im Gegensatz zu Diesel Stromerzeuger erzeugt der Salt-E Dog keine schädlichen CO2-Emissionen oder NOx-Emissionen, was zu einer saubereren Luft und einem sichereren Produktionserlebnis führt. Sein nahezu geräuschloser Betrieb und sein kompaktes Design ermöglichen es, ihn näher an den Ort zu bringen, an dem die Produktion Strom benötigt, wodurch lange und gefährliche Kabel vermieden und zeitaufwändige ADR-Arbeiten reduziert werden. Der Salt-E Dog kompensiert Treibhausgasemissionen, so dass bei der Produktion pro eingespartem Liter Kraftstoff 2,6 kg CO2 und die damit verbundenen NOx-Emissionen kompensiert werden können, was zu einer umweltfreundlicheren Zukunft beiträgt.

"Bisher waren Produktionen auf Diesel Stromerzeuger angewiesen, die für die Schwerindustrie mit weniger empfindlicher Ausrüstung konzipiert sind. Oder auf Lithium-basierte Stromversorgungen", sagte Andrew Hutton, Produktmanager bei Anton/Bauer. "Wir verwenden eine nachhaltigere und leicht verfügbare Option: Natrium. Im Vergleich zu Lithium bieten Natriumzellen eine sicherere, effizientere und langlebigere Stromversorgungslösung. Dies macht Salt-E Dog zur intelligenten und nachhaltigen Wahl für die Stromversorgung von Filmausrüstungen."

Die Natriumzelle ist nicht nur zu 100 % recycelbar, sondern weist im Vergleich zu Lithium-Ionen-Batterien auch ein geringeres Treibhauspotenzial (GWP) auf, was sie zur umweltfreundlichsten Wahl auf dem Markt macht. Durch die Verwendung von Natriumzellen anstelle von Lithiumzellen können Produktionen das Gerät sicher in der Nähe der Beleuchtung, des Caterings, des Handwerks am Set und sogar in der Nähe der Darsteller platzieren, ohne dass die Gefahr eines Brandes besteht, was den Bedarf an Feuerwehrleuten und Wasserfahrzeugen am Set verringert und die Versicherungsprämien senkt.

Der Salt-E Dog bietet eine Reihe von Stromausgangsoptionen. Die Wechselstromversorgung erfolgt über vier 20A 120V Steckdosen oder einen 50A 125V Stage Pin Anschluss. Die Gleichstromversorgung erfolgt über vier 16A 28V XLR3, vier 16A 48V sowie zwei 5~20 V, 100W USB-C-Anschlüsse. Mit diesen Leistungsfähigkeiten kann der Salt-E Dog bis zu 6000W an reinem Sinusstrom liefern, was einen stundenlangen netzunabhängigen Betrieb von Produktionsanlagen ermöglicht. Benutzer können das Gerät über Wechselstromsteckdosen, Solaranlagen und CCS Level 2 (J1772) Ladestationen für Elektrofahrzeuge aufladen.

Anton/Bauer blickt auf eine langjährige Geschichte von bahnbrechenden Innovationen in der Branche zurück, und die Einführung des Salt-E Dog festigt seine Position als Branchenführer im Bereich nachhaltiger Energielösungen. Mit der Einführung der Natriumbatterietechnologie treibt Anton/Bauer die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen in der Branche weiter voran und bietet eine sicherere und kostengünstigere Alternative zu herkömmlichen Energiequellen.

"Die Film- und Fernsehindustrie spielt eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, das Publikum zu inspirieren und Veränderungen voranzutreiben", sagte Nicola Dal Toso, CEO des Geschäftsbereichs Videndum Production Solutions. "Wir freuen uns, an der Spitze der Nachhaltigkeitsbemühungen der Industrie zu stehen, indem wir eine sauberere, umweltverträglichere Alternative zu herkömmlichen Energiequellen herstellen. Der Salt-E Dog ist das erste einer neuen Generation von nachhaltigen Anton/Bauer-Produkten, die konsistente, zuverlässige Energie ohne Lärm oder Umweltverschmutzung liefern und den Produktionen dabei helfen, Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen."

Der Salt-E Dog bietet unvergleichliche Funktionen und Vorteile für Produktionssets, darunter:

Eine 9kWh Natriumbatterie für konstante und zuverlässige Leistung

Einen 7-Zoll-Farb-Touchscreen-Display für Echtzeit-Überwachung

Eine Witterungsbeständigkeit nach IP55 für Langlebigkeit unter allen Bedingungen

Mehrere AC- und DC-Ausgänge, darunter XLR3, USB und Stage Pin für eine vielseitige Stromverteilung

AC-Netzstrom, PowerCon True1, Solar PV und CCS Level 2 (J1772) Elektrofahrzeug-Ladeeingänge für ein bequemes Aufladen

Weitere Informationen über Salt-E Dog und die nachhaltigen Produktionslösungen von Anton/Bauer: www.antonbauer.com/saltedog

Downloads:

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2086603/AB_Salt_E_Dog.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2086604/AB_Salt_E_Dog_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2086769/Salt_E_Dog_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/antonbauer-bringt-salt-e-dog-auf-den-markt-die-zukunft-der-nachhaltigen-film--und-tv-produktion---angetrieben-durch-natrium-301837271.html

Original-Content von: Anton/Bauer, übermittelt durch news aktuell