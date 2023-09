NDR Norddeutscher Rundfunk

Einmalige Fernsehgeschichte: Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt begrüßen zur 1000. "NDR Talk Show"

Sendetermin: Freitag. 13. Oktober, 22.00 Uhr, NDR Fernsehen

Die Zeiten ändern sich, eines bleibt gleich: In der "NDR Talk Show" treffen seit mehr als 44 Jahren inspirierende Menschen aufeinander und erzählen, was sie bewegt. Nun hat die Sendung ein Jubiläum, das seinesgleichen sucht: Am Freitag, 13. Oktober, feiern Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt um 22.00 Uhr im NDR Fernsehen die 1000. Ausgabe der "NDR Talk Show".

NDR Intendant Joachim Knuth: "Die 'NDR Talk Show' hat norddeutsche Fernsehgeschichte geprägt, sie ist eine der traditionsreichsten TV-Talkshows, eine große Wundertüte der Fernsehunterhaltung: packend, berührend, amüsant, verspielt, immer überraschend. Es freut mich, dass diese Sendung für viele Zuschauerinnen und Zuschauer nach wie vor ein fester Bestandteil der Fernsehwoche ist. Ihr Erfolgsgeheimnis liegt in ihrer Wandlungsfähigkeit. Der 'NDR Talk Show` ist es gelungen, sich in den mehr als 40 Jahren immer wieder neu zu erfinden und interessant zu bleiben."

In der dem besonderen Anlass entsprechend 150 Minuten langen Sendung - statt der üblichen 120 - begrüßen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt eine besonders schillernden Gästerunde. Quizmaster Günther Jauch trifft auf Schauspieler Florian David Fitz, Starkoch Tim Mälzer, auf Schauspieler Christoph Maria Herbst und Sängerin Ina Müller. Die Artistin Lili Paul Roncalli wird genauso zu Gast sein wie die Comedians Mario Barth und Carolin Kebekus.

Die "NDR Talk Show" hat bundesweit durchschnittlich mehr als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer bei der Erstausstrahlung im NDR Fernsehen und zeitgleich im hr Fernsehen. Dazu kommen inzwischen die Abrufe in der ARD Mediathek - von Januar bis Juli dieses Jahres waren es 2,8 Millionen. Im Laufe der 1000 Sendungen haben mehr als 80 Moderator*innen durch den Abend geführt. Heute gibt es zwei Moderations-Dreamteams: zum einen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt, zum anderen Bettina Tietjen und Johannes Wimmer. Dazu kommt der junge Talk-Ableger "deep und deutlich".

