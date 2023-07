NDR Norddeutscher Rundfunk

NDR Sommerinterviews starten im Juli

Niedersachsen (ots)

Von Ende Juli bis Mitte August stehen die Spitzen der im Landtag vertretenen Parteien im NDR Sommerinterview Rede und Antwort. Kritisch, persönlich und in sommerlicher Atmosphäre: bei einem Spaziergang an einem Ort ihrer Wahl soll es um die wichtigsten Herausforderungen der aktuellen Politik in Niedersachsen gehen. Die Menschen in Niedersachsen leben in einer Zeit der Umbrüche und großen Herausforderungen - Inflation, Fachkräftemangel, Klimawandel. Wie kommt die Neuauflage der rot-grünen Landespolitik bei Menschen an? Was würde die oppositionelle CDU besser machen? Welche Politikkonzepte hat die AfD für Niedersachsen?

Die Interviews führt Martina Thorausch, Leiterin der Redaktion Landespolitik im Landesfunkhaus Niedersachsen.

Der NDR sendet die Reihe im Fernseh-Landesmagazin "Hallo Niedersachsen", in der NDR 1 Radiosendung "Funkbilder - Der Tag" und Online - auf NDR.de.

Sendetermine der Sommerinterviews:

28. Juli 2023 Stephan Weil (SPD)

04. August 2023 Julia Hamburg (Grüne)

10. August 2023 Sebastian Lechner (CDU)

17. August 2023 Stefan Marzischewski-Drewes (AfD)

