Jetzt online: der NDR Kandidatencheck zur Landtagswahl in Niedersachsen

Wer sind die Kandidatinnen und Kandidaten für die Landtagswahl in Niedersachsen? Und was wollen sie als Abgeordnete erreichen? Schnelle Antworten liefert der www.NDR.de/Kandidatencheck: Auf der Website stellen sich die einzelnen Wahlkreiskandidatinnen und -kandidaten mit einem selbstgedrehten Video und einem politischen Steckbrief vor. Das Online-Portal ist ab sofort freigeschaltet.

Alle Wahlkreiskandidatinnen und -kandidaten der für die Wahl zugelassenen Parteien konnten sich an der NDR Aktion beteiligen. Die Bedingungen waren für alle gleich: dieselben drei Fragen in jeweils einer Minute zu beantworten. Genutzt haben diese Möglichkeit 75 Prozent der zur Wahl stehenden Kandidatinnen und Kandidaten. Der NDR veröffentlicht die Videos nun unverändert. Jeder Wahlberechtigte kann sich so einen direkten Eindruck von den Kandidaten in seinem Wahlkreis machen.

Alle Informationen, Interviews und aktuellen Berichte zur Landtagswahl Niedersachsen sind auf NDR.de/niedersachsen abrufbar.

