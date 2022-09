Neustart für das Landesfunkhaus Hamburg - Sabine Rossbach macht den Weg frei für neue Leitung

Hamburg (ots) - Erstmals hat das Bundesinnenministerium (BMI) bestätigt, dass der Messengerdienst Telegram Nutzerdaten an deutsche Ermittlungsbehörden übermittelt hat. Nach Recherchen des NDR geschah das in 25 Fällen. In fast 400 Fällen wurden Inhalte gelöscht. Bislang hatte Telegram öffentlich damit geworben, nicht "einen Byte" an Nutzerdaten an Regierungen ...

