Die ARD kommt seit der Affäre um Ex-Intendantin Patricia Schlesinger nicht zur Ruhe. In immer schnellerer Taktung kommen neue Vorwürfe in die Öffentlichkeit. Und die betreffen auch den NDR: Es geht um mögliche politische Einflussnahme und ein offenbar zerrüttetes Arbeitsklima im NDR Landesfunkhaus Schleswig-Holstein.

Das NDR Medienmagazin "ZAPP" berichtet in einer Sondersendung am Mittwoch, 31. August, über die Vorwürfe, klärt, vor welchem Hintergrund sie erhoben werden und wie sie zu bewerten sind. Die Positionen der unmittelbar Betroffenen, die Reaktionen der Belegschaft sowie die Folgen für den NDR über das Landesfunkhaus in Kiel hinaus werden in Beiträgen und Interviews beleuchtet. Das NDR Fernsehen zeigt das "ZAPP Spezial: Vorwürfe gegen den NDR: Wie geht es weiter?" um 22.45 Uhr.

In der Ausgabe schaut "ZAPP" auch hinter die Kulissen im NDR. Der Unmut ist groß: 72 Mitarbeitende fordern in einem Brief von der Senderspitze in Schleswig-Holstein "lückenlose und transparente Aufklärung aller Vorwürfe". "ZAPP" begleitet die hitzige Debatte in einer Redaktionsversammlung, in der sich auch NDR Intendant Joachim Knuth den Fragen der NDR Belegschaft stellt. Wie konnte es zu den Vorwürfen einer möglichen politischen Einflussnahme kommen? Wie kommt es, dass sich einige Mitarbeitende offenbar nur trauen, anonym Kritik zu üben und interne Vorgänge stattdessen an andere Medien gelangen?

Über diese Fragen spricht "ZAPP" in Interviews u. a. mit NDR Intendant Joachim Knuth, dem NDR Landesfunkhausdirektor Schleswig-Holstein Volker Thormählen und dem Sprecher des NDR Reaktionsausschusses Gabor Halász.

"ZAPP" ist außerdem am 31. August bei der Regierungserklärung von Ministerpräsident Daniel Günther in Kiel dabei und spricht dort mit Journalist*innen und Politiker*innen über Fragen rund um Nähe und Distanz zwischen Politik und Medien. Im Gespräch: Ralf Stegner, SPD, und Tobias Koch, CDU Fraktionsvorsitzender im Schleswig-Holsteinischen Landtag.

Zudem wird "ZAPP"-Moderatorin Kathrin Drehkopf mit Studiogast Olaf Steenfadt von der Initiative "Unsere Medien" die Vorgänge einordnen.

Sendung: Mittwoch, 31. August, 22.45 Uhr, NDR Fernsehen

