Landtagswahl in Schleswig Holstein: NDR berichtet crossmedial

Umfragen versprechen eine spannende Landtagswahl in Schleswig-Holstein, bei der es neben der Fortsetzung der Jamaika-Koalition rechnerisch für mehrere Bündnisse reichen könnte. Wer überzeugt am 8. Mai die Wählerinnen und Wähler? Der NDR berichtet crossmedial live aus dem Landeshaus in Kiel über Hochrechnungen, Ergebnisse und Hintergründe.

Das Erste informiert am Wahlsonntag von 17.40 Uhr bis 19.20 Uhr. NDR Chefredakteur Andreas Cichowicz interviewt im ARD-Wahlstudio im Kieler Landeshaus die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der Parteien. Jörg Schönenborn präsentiert Hochrechnungen und Analysen von Infratest dimap. Tina Hassel und die Reporterinnen und Reporter des ARD-Hauptstadtstudios in Berlin interviewen am Wahlabend Spitzenvertreterinnen und -vertreter der Bundesparteien.

Die Wahlberichterstattung "NDR Info Wahl" im NDR Fernsehen startet um 17.45 Uhr mit Susanne Stichler, Julia Stein und Thorsten Hapke sowie Reporterinnen und Reportern in Schleswig-Holstein. Insgesamt strahlt das NDR Fernsehen vier Sendungen "NDR Info Wahl" aus: von 17.45 bis 18.45 Uhr, 20.15 bis 21.00 Uhr, 22.05 bis 22.35 Uhr und 23.50 bis 0.05 Uhr.

Das NDR Info Radioprogramm berichtet ab 17.50 Uhr in einer Sondersendung. Der Politikwissenschaftler Michael Ruck ordnet die Ergebnisse des Abends gemeinsam mit Moderator Stefan Schlag ein. Ab 22.00 Uhr hält das Team der ARD-Infonacht die Hörerinnen und Hörer weiter auf dem Laufenden.

NDR 1 Welle Nord sendet ab 18 Uhr eine vierstündige Sondersendung. Die Reporter berichten aus den Studios in Heide, Norderstedt, Flensburg, Lübeck und Kiel. Moderator und Landeshaus-Korrespondent Stefan Böhnke befragt Sieger und Verlierer der Wahl.

In einem "Schleswig-Holstein Magazin Extra" treffen um 19.30 Uhr im NDR Fernsehen die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten aller im Landtag vertretenen Parteien aufeinander. Julia Stein, Christopher Scheffelmeier und Thorsten Hapke berichten außerdem über die aktuellen Entwicklungen dieses Abends und schalten zu den Wahlpartys im Land.

Der Live-Blog auf ndr.de/sh bündelt am Wahltag ab 8 Uhr alle aktuellen Entwicklungen des Tages mit Bildern, Statements und Videos. Hochrechnungen und die Ergebnisse aus den 35 Wahlkreisen und mehr als 1.100 Gemeinden liefert ndr.de ab 18 Uhr bis zum amtlichen Endergebnis gegen Mitternacht.

Der NDR streamt außerdem auf ndr.de/sh und auf Facebook backstage aus dem Landeshaus, von 18.45 bis 19.30 Uhr und von 21.00 bis 22.05 Uhr. Reporter Philipp Jeß wirft hinter den Kulissen einen eigenen Blick auf die Wahl an der Förde.

Am Montag, 9. Mai, berichtet das "Schleswig-Holstein Magazin" ab 10 Uhr im NDR Fernsehen erneut live aus dem Landeshaus. Mit einer Gesprächsrunde der Fraktionsvorsitzenden, einem Blick auf die anstehenden Koalitionsgespräche und den Bildern der wichtigsten Momente aus der Nacht.

Auf tagesschau24 werden die Ergebnisse der Landtagswahl in Schleswig-Holstein am Montag-Vormittag auch mit Blick auf die Bundespolitik eingeordnet.

Sondersendungen und Analysen: Weitere Angebote in den Radioprogrammen und NDR Fernsehen

Bereits am Donnerstag, 5. Mai, sind im "NDR 2 Spezial - Das Thema" von 19.05 bis 20.00 Uhr der Politikwissenschaftler Christian Martin, die Leiterin der Landespolitik in Kiel Julia Stein sowie Wählerinnen und Wähler aus Schleswig-Holstein zu Gast.

Am Wahlsonntag erfahren die Hörerinnen und Hörer im "NDR 2 Wahl-Spezial" von 18.05 bis 21.00 Uhr das Wichtigste über die Gewinner und Verlierer, über neue oder alte Koalitionen.

Auch N-JOY wird seine Hörer*innen von 18 bis 20 Uhr in Gesprächen und Berichten über die Wahl in Schleswig-Holstein informieren.

