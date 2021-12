NDR Norddeutscher Rundfunk

NDR Kultur lädt Kinder zum "Karpfenhören"- wiederentdecktes Hörspiel von Siegfried Lenz und weitere Weihnachtsklassiker im NDR Programm

Hamburg (ots)

"Florian, der Karpfen" - unter diesem Titel schrieb Siegfried Lenz im Jahr 1953 ein Hörspiel für den Kinderfunk des damaligen NWDR. Der Text von Lenz und die Produktion beim Rundfunk gingen jedoch damals verloren. Fast 70 Jahre später, im Sommer 2021, tauchte das Manuskript wieder auf. Der NDR hat nun "Florian, der Karpfen" mit aufwändiger Besetzung neu produziert: Ulrich Noethen spricht den Erzähler, als Hauptfigur Karlchen ist der 12-jährige Vincent Richter zu hören. In weiteren Rollen: Lisa Hagemeister, Julian Greis, Konstantin Graudus. Für die Untermalung der märchenhaften Unterwasserreise sorgt Musik von Martin Hornung. Regie führte Wolfgang Seesko.

"Florian, der Karpfen" wird am Sonntag, 26. Dezember, um 18.05 Uhr im Radio auf NDR Kultur erstmals gesendet. Am Sonntag, 2. Januar ist es ab 8.05 Uhr in der Radiosendung "Mikado" auf NDR Info zu hören und bereits ab 23. Dezember in der ARD Audiothek.

Hörspielklassiker von den "Herdmanns" bis zur "Regentrude" - Programmtipps für Kinder

Was wäre Weihnachten im Radio ohne die unkonventionelle Familie Herdmann? Erstmals können Kinder den traditionell zur Festzeit gesendeten NDR Klassiker aus dem Jahr 1975 in diesem Jahr jederzeit anhören - ob als Gutenachtgeschichte in den Tagen vor dem Fest oder an Heiligabend zur Verkürzung der Wartezeit bis zur Bescherung. "Hilfe, die Herdmanns kommen" steht ab Montag, 20. Dezember in der ARD Audiothek und auf NDR.de/mikado zur Verfügung. NDR Info Spezial sendet die Lesung zusätzlich am 24. Dezember um 14.00 Uhr.

Ein packendes Weihnachtshörspiel bringt NDR Info am 25. Dezember um 8.04 Uhr im Rahmen der Radiosendung Mikado: "Der König von Narnia" nach dem Fantasy-Klassiker von C.S. Lewis (SWR/NDR). Im opulenten Cast ist u.a. Felix von Manteuffel dabei. Am 26. Dezember sendet NDR Info (ab 8.04 Uhr) im Radio eine Sonderausgabe der Mikado-Quiz-Reihe "Rätselhaft": Vier Kinder enträtseln darin magische Geräusche, erkennen im Blitzverfahren berühmte Märchen und Weihnachtslieder.

Wer es märchenhaft liebt: Das NDR Fernsehen zeigt ab Montag, 20. Dezember ausgewählte Märchenfilme - von "Nils Holgerssons wunderbare Reise" (Teil 1 bis 4, 20. Bis 23.12., ab 6.05 Uhr) über "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" (24.12., 16.05 Uhr) bis hin zu Theodor Storms "Das Märchen von der Regentrude" (27.12., 5.20 Uhr). In der ARD Mediathek stehen noch weitere Märchenklassiker zur Verfügung, in der ARD Audiothek auch als Hörfassungen.

16. Dezember 2021

