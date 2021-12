NDR Norddeutscher Rundfunk

NDR Vokalensemble singt Händels "Messiah"- live aus der Elbphilharmonie auf NDR Kultur

Hamburg (ots)

"Erhabenheit, Größe und Zärtlichkeit" - mit diesen Modeworten und zahlreichen Superlativen überhäufte einst die Presse Georg Friedrich Händels "Messiah". Nach wie vor übt sein Oratorium aufgrund der innigen Arien und ekstatischen Jubelchöre eine ungebrochene Faszinationskraft aus. Allein mit dem "Halleluja"-Chor schuf Händel eines der berühmtesten Stücke der Musikgeschichte. Sogar der britische König George II. soll seinerzeit ergriffen aufgesprungen sein, als er das "Halleluja" hörte Seitdem hat das "Standing up for the hallelujah" bei den Briten Tradition.

Das NDR Vokalensemble bringt Händels Weihnachtsgeschichte am Sonntag, 12. Dezember, auf die Bühne der Elbphilharmonie. NDR Kultur überträgt das Konzert live im Radio. Mit dabei eine Riege erstklassiger Solisten, darunter der britische Countertenor David Allsopp, regelmäßiger Gast bei den BBC Proms, sowie Keri Fuge (Sopran), Thomas Walker (Tenor) und André Morsch (Bass). Für den instrumentalen Part hat Chefdirigent Klaas Stok das innovative Originalklang-Ensemble Holland Baroque eingeladen.

Auf einer Textgrundlage aus Passagen der King James Bibel und dem Book of Prayer schuf Händel mit seinem "Messiah" ein englischsprachiges Oratorium, das in drei Teilen die Heilsgeschichte erzählt. Dabei verschmolz er gekonnt viele verschiedene Einflüsse zu einem stimmungsvollen Ganzen: protestantische Chorfugen, volkstümliche Hirtenweisen und prachtvolle Arien, die er aus seinen italienischen Opern recycelte.

Termin: Sonntag, 12. Dezember, ab 20.04 Uhr im Radio auf NDR Kultur

Für das Konzert am Sonntag, 12. Dezember, 20.00 Uhr, in der Elbphilharmonie stehen noch Restkarten zur Verfügung unter ndr.de/vokalensemble.

