"Menschen vor der Wahl": Neuer Podcast von NDR Info

Eine Forscherin in der Arktis, ein Schweinemäster, eine Soldatin oder ein Multimillionär - was bewegt diese Menschen vor der Bundestagswahl? Was trauen sie der deutschen Demokratie noch zu? Finden sie sich im Parteienspektrum wieder? Wie blicken sie auf den Wahlkampf? Und was ist ihr wichtigster Wunsch an die nächste Bundesregierung?

Diesen Fragen geht NDR Chefredakteur Adrian Feuerbacher im neuen NDR Info Podcast "Menschen vor der Wahl" nach. Gemeinsam mit Reporterin Charlotte Horn erfährt er, warum sich Landwirte von der Politik im Stich gelassen fühlen oder warum Investor Frank Thelen der FDP 50.000 Euro gespendet hat. Er spricht mit einer Mutter von sechs Kindern über die Bildungschancen ihrer Kinder und die Sorge um die eigene Rente. Und das NDR Info Team trifft zwei Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung, bei dieser Bundestagswahl zum ersten Mal abstimmen dürfen.

Adrian Feuerbacher, NDR Chefredakteur: "Es sind Gespräche und Begegnungen, die überraschen, die einen ins Grübeln bringen, manchmal auch einen Kloß im Hals hinterlassen. Wir werden die Interviews so schnell nicht vergessen - und sind gespannt, wie es die Hörerinnen und Hörer des Podcasts empfinden."

Der NDR Info Podcast "Menschen vor der Wahl" lässt viel Raum, die Gedanken und Perspektiven sehr unterschiedlicher Menschen kennenzulernen, bietet aber auch Hintergründe: NDR Info Reporterin Charlotte Horn hat zu den Gästen recherchiert und geschaut, was zu den Themen, die ihnen wichtig sind, in den Wahlprogrammen der Parteien steht.

Start: Ab Donnerstag, 26. August, immer wöchentlich bis zur Bundestagswahl am 26. September in der ARD Audiothek und unter NDR.de, im Radioprogramm von NDR Info immer sonntags (zum Start am 29. August um 13.35 und 18.05 Uhr).

