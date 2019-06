NDR Norddeutscher Rundfunk

Braucht Deutschland ein Moscheeregister? Das Thema im neuen "moscheereport" mit Constantin Schreiber auf tagesschau24

Sendetermin: Mittwoch, 5. Juni, 20.15 Uhr

Die Zahl der Moscheen in Deutschland ist nicht genau bekannt - es gibt nur Schätzungen. Demnach wird bundesweit von etwa 2500 muslimischen Gotteshäusern ausgegangen. Die Dachverbände wie Ditib oder der Zentralrat der Muslime in Deutschland vertreten nur einen Teil der Moscheen. Um alle muslimischen Gotteshäuser zu erfassen, fordern Politikerinnen und Politiker von CDU und CSU daher ein Moscheeregister. Mit den Vor- und Nachteilen eines solchen Registers beschäftigt sich Constantin Schreiber im neuen "moscheereport". tagesschau24 zeigt die Sendung am Mittwoch, 5. Juni, um 20.15 Uhr. Am Sonntag, 9. Juni, läuft sie um 13.15 Uhr noch einmal. Zudem wird sie online unter tagesschau.de zu sehen sein.

Für den "moscheereport" hat sich Constantin Schreiber mit dem CDU-Politiker Carsten Linnemann getroffen. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion sagt mit Blick auf islamistische Gefährder: "Es reicht nicht aus, Moscheen zu schließen, wenn die Tat passiert ist, sondern es muss vorher gehandelt werden." Daher brauche man ein Moscheeregister. Kritikerinnen und Kritiker dieser Forderung haben verfassungsrechtliche Bedenken und befürchten eine negative Wirkung. "Das Signal ist Misstrauen und Kontrolle", warnt die Politikwissenschaftlerin Karen Schönwälder. Das könne etwa dazu führen, dass sich Muslime aus öffentlicher Beteiligung zurückziehen würden. Ein Vertreter einer Hamburger Moscheegemeinde äußert im "moscheereport" Unverständnis: "Wozu Überwachung? Wir sind ein Teil von Deutschland."

