NDR Radiophilharmonie und Andrew Manze stellen die Saison 2019/2020 vor

Ende Februar hat Andrew Manze seinen Vertrag als Chefdirigent der NDR Radiophilharmonie bis 2023 verlängert. Außergewöhnliche Programme und neue Ideen prägen auch das sechste Jahr der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen dem britischen Dirigenten und dem Orchester. Bei einem Pressegespräch am Freitag, 5. April, stellten Achim Dobschall, Leiter des Bereichs Orchester, Chor und Konzerte im NDR, Matthias Ilkenhans, Manager der NDR Radiophilharmonie, und Andrew Manze die Saison 2019/2020 vor.

Besondere Akzente setzt das Orchester in der Saison 2019/2020 gleich zum Auftakt mit der monumentalen Dritten Sinfonie von Gustav Mahler und im Herbst mit dem Beethoven-Festival. Das Publikum darf sich auf viele internationale Künstlerpersönlichkeiten freuen: Zu ihnen zählen Martha Argerich, Anne Sofie von Otter, Pierre-Laurent Aimard, Thomas Zehetmair, Rafael Payare, Xavier de Maistre und Brad Mehldau. Tourneen führen die NDR Radiophilharmonie unter anderem nach China und Polen.

Saisonauftakt und Wiedereröffnung des Großen Sendesaals in Hannover

Die Saison beginnt am Sonnabend, 7. September 2019, mit Gustav Mahlers Dritter Sinfonie - ein abendfüllendes Ausnahmewerk, für dessen Solo-Part die Mezzosopranistin Anne Sofie von Otter gewonnen werden konnte. Dieser Saisonauftakt findet, wie auch die folgenden Sinfoniekonzerte, im Kuppelsaal des Hannover Congress Centrums statt, da die Bühne des Großen Sendesaals im NDR Landesfunkhaus in Hannover bis Ende des Jahres erneuert wird. Die Wiedereröffnung wird mit einem besonderen Konzert gefeiert: Am 10. Januar 2020 kehrt die NDR Radiophilharmonie an den Maschsee zurück und gibt ein festliches Neujahrskonzert mit Martha Argerich und Shin-Heae Kang (an zwei Klavieren). Die Leitung hat Andrew Manze.

Beethoven-Festival

2020 ist das Jahr Ludwig van Beethovens. Seinen 250. Geburtstag feiert die NDR Radiophilharmonie mit einem eigenen Beethoven-Festival, in dem sämtliche Sinfonien und Klavierkonzerte zu hören sein werden. Zwischen dem 20. Oktober und dem 10. November 2019 präsentiert das Orchester diese Werke unter der Leitung von Chefdirigent Andrew Manze, es gastieren fünf erstklassige Pianisten: Pierre-Laurent Aimard, Martin Helmchen, Martin Stadtfeld, Nobuyuki Tsujii und Lars Vogt. Die Feierlichkeiten setzen sich im Januar 2020 im Rahmen der ARD-Woche "Das Beethoven-Experiment" fort.

Barock in Herrenhausen

Im Rahmen der Barockkonzerte kommen vier aufwändige Projekte mit Größen der Szene in der Galerie Herrenhausen zur Aufführung, u. a. "Die Schöpfung" von Joseph Haydn und eine konzertante Fassung von Händels "Giulio Cesare in Egitto" unter der Leitung von David Stern.

Für Grenzgänger

Die Reihe "Freistil" gibt 2019/2020 zwei Künstlerpersönlichkeiten eine Bühne, die keine Genregrenzen kennen und ihren ganz eigenen Stil kreiert haben: Tokunbo Akinro, ehemals Sängerin der Acoustic-Soul-Band "Tok, Tok, Tok", wird mit der NDR Radiophilharmonie Songs aus dem "Great American Songbook" interpretieren. Und der Jazz-Pianist Brad Mehldau wird sein "Piano Concerto" aufführen. Ein Filmmusikabend steht unter dem Titel "Das Böse" und das Filmkonzert "Live to Projection" zeigt kurz vor dem Start der Fußball-EM 2020 "Das Wunder von Bern", für den die NDR Radiophilharmonie seinerzeit schon die Filmmusik eingespielt hat.

Eine Herzensangelegenheit: Kammermusik

Ein besonderes Anliegen ist den Musikerinnen und Musikern der NDR Radiophilharmonie die Reihe der Kammermusikkonzerte. Die in der Saison 2018/2019 neu geschaffene "Blaue Stunde" hat sich vom Start an zu einem Erfolg entwickelt, daher werden die Konzerte in Zusammenarbeit mit NDR Kultur und dem Sprengel Museum Hannover künftig an zwei Abenden hintereinander veranstaltet. Die Kammermusik-Matineen bieten wie zuvor ein äußerst breites Spektrum, und 2019/2020 gibt es sogar ein Konzert mehr, denn die Bratschen-Gruppe der NDR Radiophilharmonie hat ihre Kolleginnen und Kollegen des Royal Liverpool Philharmonic Orchestra eingeladen: Etliche Freundschaften sind im Zuge der eindrücklichen Aufführungen des "War Requiem" im November 2018 in Hannover und Liverpool entstanden. Diese musikalische Verbindung findet nun hier ihre Fortführung.

Discover Music!

Mit neuen Projekten in der Reihe "Discover Music!" geht die NDR Radiophilharmonie in der kommenden Saison erneut auf alle Altersgruppen zu. Vom 20. bis zum 26. Januar 2020 beteiligt sich die NDR Radiophilharmonie an der deutschlandweiten ARD-Woche der Musik, dem "Beethoven-Experiment". Neben "Ludwig hat Geburtstag!" in der Reihe "Orchester-Detektive" kommt ein neues Familienkonzert namens "Beethoven zieht wieder um!" auf die Bühne des Kleinen Sendesaals und direkt zu interessierten Grundschulen in Niedersachsen. Außerdem sind Jugendliche zwischen 11 und 16 Jahren aufgefordert, als "Beethoven-Scouts" hinter den Kulissen unterwegs zu sein. "Ein Tag mit Beethoven!" richtet sich an Erwachsene. In Vorträgen, Workshops und Konzerten werden in ungezwungener Atmosphäre Einsichten in Werk und Leben des großen Komponisten vermittelt. Außerdem spielt die NDR Radiophilharmonie die Musik zu Goethes "Egmont". Zum Videoblog "Manze on Music" des Chefdirigenten gesellt sich künftig "Malte on Music", in dem "Orchester-Detektiv" Malte Arkona vor dem Konzertbesuch Wissenswertes für Grundschülerinnen und Grundschüler vermittelt.

Vorverkaufsstart

Der Vorverkauf für die Konzerte startet am Mittwoch, 10. April (soweit nicht anders angegeben). Karten: NDR Ticketshop in Hannover, Tel. 0511-277 898 99, unter www.ndrticketshop.de sowie an örtlichen Vorverkaufsstellen. Eine Konzertübersicht der Saison 2019/2020 bietet die Saisonbroschüre der NDR Radiophilharmonie sowie die Website www.NDR.de/radiophilharmonie.

Fotos von Andrew Manze und der NDR Radiophilharmonie senden wir gern zu: Anfragen an pressefoto@ndr.de.

