Mainz (ots) - Zu all den hausgemachten Problemen bei der über Jahrzehnte heruntergewirtschafteten Bahn kommt jetzt auch noch Sabotage. Zwei Schnitte in Berlin und Nordrhein-Westfalen haben gereicht, um den Norden der Republik bis herunter nach Kassel einen Tag lang lahmzulegen. Auch wenn das BKA in Richtung eines staatlichen Angriffs ermittelt: Wir sollten uns hüten, in die üblichen wohlfeilen Schuldzuweisungsreflexe ...

mehr