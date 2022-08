Mainz (ots) - Allerbestes Urlaubswetter haben wir dieses Jahr auch zu Hause, in den vergangenen Wochen quasi ohne Unterbrechung, und die Wetter-App stellt für die nächsten 14 Tage ebenfalls Sonne und Wärme in Aussicht. Warum also überhaupt verreisen? Weil sich so viel angestaut hat - Corona, Ukraine-Krieg, Energiekrise, Inflation..., das man eben doch am besten mit einem Ortswechsel mal hinter sich lassen kann. ...

