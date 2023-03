freenet AG

Ausgaben im Check: Mobilfunkvertrag bleibt jahrelang ungeprüft - eine Umfrage zum Einkaufs- und Konsumverhalten

Hamburg (ots)

Eine Befragung im Auftrag der freenet AG unter deutschen Mobilfunknutzern zeigt, dass die Menschen ihren Mobilfunkvertrag nicht im Blick haben. Der Abschluss liegt oft Jahre zurück, ein Tarifwechsel wird nur selten durchgeführt. Sparpotenziale bleiben ungenutzt so das Ergebnis zweier Studien, die infas quo im Auftrag der freenet AG durchgeführt hat.

Die Haushalte prüfen verschiedene Ausgaben, um mögliches Einsparpotenzial zu ermitteln. Verträge, die kürzlich gecheckt wurden, sind vor allem Strom (30,1 Prozent) und Finanzen, Versicherungen bzw. finanzielle Vorsorge (22,7 Prozent). Telekommunikation bzw. Mobilfunk kontrollieren nur 18,4 Prozent der Befragten auf mögliche Optimierungen.

In Zukunft möchte kaum jemand auf sein Handy verzichten. Den Abschluss eines Mobilfunkvertrages und den Kauf eines neuen Mobiltelefons haben lediglich 8,2 Prozent der Menschen aufgrund der aktuellen Kostensituation verschoben. Diese Entscheidung treffen eher die jungen Menschen: Jeder zehnte der 18 bis 29-Jährigen (11,6 Prozent) gibt an, den Kauf bzw. Abschluss kürzlich verschoben zu haben. 15,1 Prozent der Befragten mit zwei oder mehr Kindern geben ebenfalls an, hier aus Sorge über die wirtschaftliche Entwicklung so gehandelt zu haben.

Es zeigt sich, dass Deutschland zwar nicht auf das Handy verzichten möchte, im Bereich Mobilfunktarif aber weiterhin äußerst abwartend agiert. Viele möchten den Ausgabenbereich, zwar auf Sparpotenzial prüfen, aber nur 16,3 Prozent planen, in den kommenden 12 Monaten einen Tarifwechsel durchzuführen. Gefragt danach, wann sie tatsächlich das letzte Mal ihren Mobilfunkvertrag abgeschlossen oder angepasst haben sagte fast die Hälfte (46,2 Prozent) dass das bereits zwei oder mehr Jahre zurückliegt. Mehr als 86 Prozent bestätigen zudem, dass sie ihren Tarif grundsätzlich nur selten wechseln. Den Menschen ist der Mobilfunkvertrag also auf vielen Ebenen wichtig - die Kosten und das damit einhergehende Sparpotenzial hat aber nur ein Bruchteil im Blick.

Über die Befragung

Zwei durchgeführte Befragungen im Rahmen von Online-Interviews in quo PEOPLE, dem Online-Panel der infas quo GmbH, im Auftrag der freenet AG. Zielgruppe der Befragungen waren Personen zwischen 18 und 69 Jahren sowie zwischen 18 und 79 Jahren. Fallzahlen in Höhe N=625 Befragte und N=1.135 Befragte. Dauer der Interviews: rund 8 bzw. 5 Minuten. Gewichtung online-repräsentativ nach Alter und Geschlecht und Bundesland. Zeitraum der Befragungen 27.04.2022 bis 02.05.2022 bzw. 11.11.2022 bis 14.11.2022.

Über freenet

freenet bietet ein umfangreiches Portfolio rund um die Themen Mobilfunk, Internet und TV-Entertainment. Online auf www.freenet-digital.de sowie in rund 520 Shops erhält jeder Kunde die ideale Lösung für sein digitales Leben. Deutschlandweit stehen die Mitarbeiter in den Shops mit umfangreichen Services und zu allen Fragen rund um Tarife und Smartphones der verschiedensten Anbieter zur Verfügung. Neben einer Onlinepräsenz und den eigenen Shops, ist freenet mit auch im Fachhandel, in Elektronikmärkten und in den Filialen der Marke GRAVIS vertreten und so immer in der Nähe der Kunden.

Original-Content von: freenet AG, übermittelt durch news aktuell