Stellvertretender SPD-Fraktionschef Post: "Neuwahlen in Deutschland nach Trump-Erfolg "kaum mehr vorstellbar und unverantwortlich"

Der stellvertretende SPD-Fraktionschef Achim Post hält in einem Gespräch mit der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Donnerstag-Ausgabe) angesichts des Wahlausganges in den USA die wirtschaftspolitischen Vorschläge von Finanzminister Christian Lindner in der Berliner Koalitions-Krise für bedenkenswert, er werte sie aber auch als verfrühtes Wahlkampfmanöver. Vieles widerspreche offensichtlich den Positionen von SPD und Grünen. Die Koalition habe sich bereits auf einige Maßnahmen zur Belebung der Wirtschaft geeinigt, die nun umgesetzt würden. Neuwahlen seien angesichts des wahrscheinlich Wahlsiegs von Trump "kaum mehr vorstellbar und unverantwortlich".

